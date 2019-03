Appel au dialogue de Macky : l’ADAE/J non partante

Le Secrétariat National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/J) s’est réuni à 12 heures, ce Jeudi 07 Mars 2019 chez Me Diaraf SOW, Secrétaire Général National, sis cité Ministère de la Justice à Guédiawaye, sous la présidence de son Secrétaire Général National Maître Diaraf SOW pour discuter de l’ordre du jour relatif à la vie du parti d’une part et d’autre part à la situation nationale et internationale.

I SUR LA VIE DU PARTI:

Le Secrétariat National félicite tous les responsables, militantes, militants et sympathisants du parti ADAE/J pour leurs engagements et leurs déterminations et mobilisations qui ont largement contribué à l’éclatante victoire confisquée de la grande coalition de l’opposition, Idy 2019.

Le Secrétariat National du parti ADAE/J félicite également l’ensemble des responsables, militantes et militants de la grande coalition Idy 2019 qui ont travaillé partout, main dans la main dans l’unité l’entente et la cohésion et collaboré étroitement, franchement et sincèrement sur toute l’étendue du territoir national et international.

Spécialement, le Secrétariat National du parti ADAE/J adresse ses chaleureuses félicitation au candidat de la grande coalition Idy 2019, Monsieur Idrissa Seck, Président du parti Rewmi pour l’excellente campagne, son ouverture, sa sincérité, sa grandeur et sa posture d’homme d’Etat qui ont orienté le choix judicieux du peuple sénégalais qui ont largement voté pour sa personne.

Le Secrétariat National du parti ADAE/J condamne fermement la confiscation du choix et du vote du peuple par un vol orchestré dans plusieurs phases du processus électoral avec la complicité de certains services de l’administration : taux d’accroissement naturel démesuré et exagéré dans le Nord du Sénégal qui ont conduit à des suffrages favorables à Macky Sall qui frisent le ridicule en doublant parfois l’ensemble de la population riveraine avec des bureaux de vote fictifs ou le candidat Macky Sall, seul représenté emporte à 100 % l’ensemble des suffrages valablement exprimés et où souvent l’ensemble de ces suffrages double ou triple l’ensemble des électeurs inscrits ; fichier électoral sombre, lugubre et nébuleux avec beaucoup d’irrégularités constatés par tous ; cartes d’électeurs trop nombreux à Matam et Fatick, souvent mal distribués ou de façons disproportionnées.

Sur ce même registre, le Secrétariat National du parti ADAE/J s’indigne contre le vote illégal et en masse d’adolescents et d’enfants mineurs, en plus d’ordres de missions délivrés dont l’ampleur dépasse tout entendement.

Egalement, le Secrétariat National du parti ADAE/J dénonce l’absence délibéré de bulletins de vote de leur coalition dans certaines contrées en campagne où des membres de l’APR siégeant orientaient visiblement les votes des électeurs avec des achats de consciences extraordinaires.

Que pour toutes ces raisons, le parti ADAE/J, juge et qualifie cette élection de MASCARADE ELECTORALE DU SIECLE et refuse de reconnaitre le Président proclamé vainqueur par le Conseil Constitutionnel à l’issu de cette escroquerie électorale.

A ce titre, ADAE/J compte poursuivre le combat sur le terrain politique jusqu’ à la libération du peuple du régime catastrophique de Macky Sall.

II- SUR L’APPEL AU DIALOGUE DE MACKY SALL :

Le parti ADAE/J REFUSE catégoriquement de répondre à tout appel au dialogue de Monsieur Macky Sall qui n’est ni légitime, ni sincère dans aucun de ses actes qui sont toujours motivés par des objectifs politiciens.

Le parti ADAE/J REJETTE tout appel au dialogue de Macky Sall dont le seul but est de finaliser un deal qui a été à l’origine de la trahison du peuple dans un moment où une seule déclaration était cruciale et déterminante à l’avenir de la nation et à plusieurs générations

Le parti ADAE/J AVERTIT les acteurs politiques qui ont décidé de se rendre à ce dialogue politique qu’ils pourraient être tous complices devant Dieu et devant l’histoire d’un éventuel complot qui se tramerait contre le peuple et contre ses intérêts.

Le parti ADAE/J reste convaincu de la mauvaise foi du pouvoir qui pendant sept (7) ans a laissé la population dans la souffrance et le mépris ; la jeunesse est désespérée ne sait plus à quel Saint se vouer et pendant ce temps, Macky, sa famille et sa belle famille se la coule douce.

Le parti ADAE/J reste plus que jamais déterminé à poursuivre son combat dans l’opposition pour bouter Macky, ses cancres, ses vieux et ses vieilles hors du pouvoir.

Le parti ADAE/J INSISTE dans son combat qui est de continuer à faire de la préoccupation des sénégalais sa seule priorité : la lutte contre la pauvreté, contre le chômage, contre la corruption et la mal-gouvernance, contre l’insécurité et le renforcement des acquis démocratique et de l’Etat de droit, la consolidation de la paix et du dialogue véritable et sincère et le travail pour une administration efficace au service des administrés et une vraie justice impartiale et libre.

Enfin le parti ADAE/J S’INSURGE contre le recul malheureux de notre démocratie où toutes les libertés et tous les droits sont bafoués par Macky Sall et son régime avec la mort de tout espoir de réussite de sa jeunesse trahie et la volonté inavouée mais certaine de forcer un troisième mandat.

Fait pour communiqué Maître Diaraf SOW

Guédiawaye, le 07 Mars 2019