Mamadou Guissé donne le nom de celui qui a fait gagner Macky

C’est Youssou Ndour qui a réélu Macky Sall.

( par Abdoulaye Mamadou Guissé )

Évidemment Dieu a fait son choix , et qu »il est le plus grand: Mais Youssou Ndour n’est pas petit, comme pour paraphraser nos voisins ivoiriens.

En effet le triomphe final et historique du président sortant Macky Sall a été sous tendu par le dynamisme culturel de nos artistes et musiciens , qui ont finalement démontré leurs génies face aux hésitations et l’indécision des sénégalais souvent emportés par les messages piégés d’adversaires politiques aux antipodes des valeurs morales qui fondent et fécondent la nation sénégalaises.

Youssou Ndour, le Roi du Mbalax et messager de notre culture, a sauvé son peuple des mains de politiciens hypnotiseurs. L’ arme utilisée est sans doute la puissance du message de la culture.

Au déla de la politique, la voix de Youssou Ndour est porteuse de croissance et de plus value. Et une seule chanson de Youssou Ndour est milles fois plus puissante que la bombe atomique. Regardez la suite de l’hymne de la campagne :# Dou Niou Combine Bééré#

A mon humble avis, la cérémonie de prestation de serment prévue le 02 Avril devrait , pour la première fois, donner la parole à la culture sénégalaise, ainsi rendre à youssou Ndour , ce qui appartient à Youssou Ndour.

Il n’y a que la culture qui fait ce qu »elle dit. Elle dicte sa loi aux politiques véreux, et installe la vérité par les chiffres 58, 26% au premier tour.

Youssou Ndour n’avait -il pas prédit l’avenir dans le ciel flou et moins clair de la campagne électorale en décrétant les « bathie » synonymes d’une vision victorieuse du futur très proche.

Dès lors , les dés étaient jetés, et la défaite écartée.

La réélection du président sortant Macky Sall, n’était plus qu »une question de quand et non de jamais.

La virtuose Youssou Ndour est l’incarnation de la culture sénégalaise en chair et en os. Même si souvent le message de l’artiste est violent; sa finalité est la PAIX.

Le président

Abdoulaye Mamadou Guissé

Sgn du Parti Politique MCSS Fulla ak Fayda.