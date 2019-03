Les « fous » de Sonko…Prêts à tout

Ils sont des milliers de militants et de sympathisants qui ont envahi le site de xibaaru pour réagir à l’article suivant « Campagne trop chère…Les arriérés de Sonko » sur le bilan des comptes de la campagne présidentielle de la coalition Sonko Président…

Des fous de Sonko

« Même si Sonko doit 10 milliards, nous allons cotiser pour payer »…Des intentions de régler entièrement les arriérés de campagne du candidat des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) qui reviennent très souvent dans les commentaires. Et sur le compte twitter de xibaaru, les injures les plus violentes ont été enregistrées par notre community manager. Comme des répondeurs automatiques, les alliés de Sonko que xibaaru a nommés « Sonkomatics » avaient des réponses à tout…surtout sur les échéances locales et la prochaine présidentielle de 2024.

Ils préparent déjà 2024

Sonko vient de perdre la présidentielle de 2019 mais les « sonkomatics » préparent déjà la présidentielle de 2024 et avant ça, les locales de décembre 2019 et les législatives de 2022. Mais leur objectif principal reste la présidentielle de 2024. Ils sont déjà dans la phase de relance des activités de leurs bases respectives. Pour eux, la phase d’évaluation est déjà derrière eux.

Une conviction infaillible

Comme des Wadiste éternels qui prennent Wade pour Dieu, il y a des sonkomatics aveugles sourds et muets aux critiques contre leur leader. Ils croient en lui et rejettent spontanément toutes les critiques qui sont pour eux des « mensonges » ou des « diffamations » venant du palais. Et tous ceux qui critiquent Sonko sont des « envoyés » du palais ou de Macky. Les sonkomatics voient le mal partout chez les autres et considèrent que tous ceux qui sont contre leur leader sont contre le Sénégal car leur Patron Sonko, selon eux, veut « la vraie indépendance du Sénégal loin du joug des français ».