Intellectuels de l’opposition, revoyez le contenu votre déclaration commune

Contexte : Post Election Présidentielle 24 Février / Proclamation des résultats de la CNRV/ Oblongue lettre ouverte.

1. Titre : Parterre de la crème intellectuelle coalisée au sein de l’opposition, revoyez le contenu votre déclaration commune, alors qu’il est temps et d’actualité. Agissez au mieux selon le droit constitutionnel du recours, au nom de la transparence et sincérité des urnes populaires.

1.1. Base d’appui :

Compétences du Conseil Constitutionnel : Le Conseil Constitutionnel tranche les réclamations et se prononce sur les recours à l’occasion des élections présidentielles et législatives. Il proclame les résultats définitifs de ces élections. Le Conseil Constitutionnel connaît de la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées législatives, des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevés devant la Cour Suprême. Source : https://www.sec.gouv.sn/le-conseil-constitutionnel.Eléments d’appréciation :

1.2. Expéditeur : Serigne Saliou Fall, Président du mouvement sociopolitique dénommé : Convergence Citoyenne pour la Démocratie-le Développement Durable et la Paix au Sénégal (2C-3D-PS).

1.3. Destinataires: Candidats, têtes de file de l’opposition de la Présidentielle de 2019.

1.4. Ampliation : A qui de droit, en ligne de mire, le peuple, partie prenante de la sincérité des urnes du scrutin du 24 février 2019.

1.5. Source d’inspiration : Le Saint coran -S2-V42 « Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité».

1.6. Base de référence tirée de diverses sources crédibles et fiables :

Idrissa Seck : « Force est de constater que le candidat sortant Macky Sall a confisqué la victoire au peuple souverain et sera amener à assumer les conséquences face au peuple et face à a nation ».

« Force est de constater que le candidat sortant Macky Sall a confisqué la victoire au peuple souverain et sera amener à assumer les conséquences face au peuple et face à a nation ». Boubacar Diop, Coalition Idy 2019 : « les résultats proclamés ne nous engagent pas ».

Coalition Idy 2019 : « les résultats proclamés ne nous engagent pas ». Ousmane Sonko à la sortie des résultats provisoires : « Le triomphe restera sans gloire pour le vainqueur. C’est la démocratie qui en a pris un coup, pourtant la voix du peuple reste la seule vérité, c’est la raison pour laquelle, son expression libre doit être protégée et défendue. Malheureusement, plusieurs entraves dans le dispositif électoral et de nombreuses tentatives de détourner les citoyens de ce moment décisif dans la vie d’une nation, visant à porter préjudice à la libre expression du peuple, ont été enregistrées ».

à la sortie des résultats provisoires : « Le triomphe restera sans gloire pour le vainqueur. C’est la démocratie qui en a pris un coup, pourtant la voix du peuple reste la seule vérité, c’est la raison pour laquelle, son expression libre doit être protégée et défendue. Malheureusement, plusieurs entraves dans le dispositif électoral et de nombreuses tentatives de détourner les citoyens de ce moment décisif dans la vie d’une nation, visant à porter préjudice à la libre expression du peuple, ont été enregistrées ». Amadou TIdjane Wone : « Naissance au forceps d’une victoire conçue in vitro ».

« Naissance au forceps d’une victoire conçue in vitro ». Abdoulaye Diop : « Rapport de force post électoral, élections locales et législatives ; Où va l’opposition avec Macky Sall ».

: « Rapport de force post électoral, élections locales et législatives ; Où va l’opposition avec Macky Sall ». Maître Assane Dioma Ndiaye alerte le conseil constitutionnel après la proclamation des résultats provisoire sans l’ensemble des PV.

alerte le conseil constitutionnel après la proclamation des résultats provisoire sans l’ensemble des PV. Idrissa Seck et Cie ont décidé de contester les résultats. Le professeur constitutionnaliste estime que la logique voudrait pourtant qu’ils fassent le recours même si parfois, c’est sans illusion qu’on les fait. La logique voudrait, quand on conteste des résultats qu’on fasse des recours (Professeur Abdoulaye Diéye constitutionnaliste)

ont décidé de contester les résultats. Le professeur constitutionnaliste estime que la logique voudrait pourtant qu’ils fassent le recours même si parfois, c’est sans illusion qu’on les fait. La logique voudrait, quand on conteste des résultats qu’on fasse des recours (Professeur Abdoulaye Diéye constitutionnaliste) Serigne Mountakha Mbacké à Idrissa Seck à Touba : « Vous avez une victoire, une grande victoire. Chacun à ses responsabilités dans ce pays. Il est fondamental que chacun sache où s’arrête la sienne et se donner les conditions de jouer convenablement le rôle qui lui est dévolu par la société ».

« Vous avez une victoire, une grande victoire. Chacun à ses responsabilités dans ce pays. Il est fondamental que chacun sache où s’arrête la sienne et se donner les conditions de jouer convenablement le rôle qui lui est dévolu par la société ». Maître Madické Niang : « Nul n’échappe à son destin. Raison pour laquelle Serigne Touba a consacré toute sa vie durant à son Seigneur, l’Unique Vérité».

: « Nul n’échappe à son destin. Raison pour laquelle Serigne Touba a consacré toute sa vie durant à son Seigneur, l’Unique Vérité». Maître Ousmane Seye : « C’est ce caractère transparent du scrutin qui explique la renonciation par les autres candidats à exercer des voies de recours alors qu’ils disposaient de soixante-douze heures pour le faire devant le Conseil Constitutionnel ».

: « C’est ce caractère transparent du scrutin qui explique la renonciation par les autres candidats à exercer des voies de recours alors qu’ils disposaient de soixante-douze heures pour le faire devant le Conseil Constitutionnel ». Issa Sall, Leader PUR : « Le devoir a été fait avec une exemplarité dans le militantisme et des convictions ».

: « Le devoir a été fait avec une exemplarité dans le militantisme et des convictions ». Denis Ndour, Human Rights specialist: « Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, nous assistons à des contestations électorales sans recours auprès de l’autorité compétente. S’agirait-il juste de stratégies politiques de la part de l’opposition ou plutôt une façon de remettre en cause la légitimité du président de la république nouvellement élu ? En république, seule la souveraineté populaire est légitime. C’est pourquoi, puisqu’aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, reste donc les conventions pour servir de base de toute autorité légitime parmi les hommes. Par conséquent, la source de légitimité d’un gouvernement est donc dans le peuple, et non dans le pouvoir lui-même ou sa perpétuation par le rituel électoral uniquement qui ne constitue qu’un élément de la démocratie ».

1.7. Les contours de l’englobé de la lettre.

Ils sont constitués suite à la relecture introspective et analyse du contenu des expressions relevées ci- haut relevées Leur caractère interpellatif est commune. Les lignes directrices de leurs propos corrélées. Leur dénominateur en commun tourne dans la nécessité absolue de voir net la transparence des urnes du 24 dernier. La sincérité statistique en bandoulière.

D’une manière générale un recours est le fait d’en appeler à une tierce personne ou à une institution, pour obtenir la reconnaissance d’un droit qui a été méconnu. Le procès institué soit devant une juridiction, soit devant des arbitres constitue un recours.

Le recours est dit hiérarchique, lorsque, en vertu des règles de l’organisation à laquelle appartient l’auteur de la décision qui fait grief, l’autorité saisie de la réclamation dispose d’une compétence pour l’annuler ou pour la modifier. Le recours est contentieux lorsqu’il est adressé à une juridiction. Source : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/recours.php.

Dans cet ordre d’idée précise Cette définition cerne à plus d’un titre les facteurs de motivation devant orientés les destinataires de la lettre. Il reste qu’un recours fut-il de nature politico-judiciaire doit s’appuyer sur des argumentaires sans commune mesure ; pouvant épouser tel plan présenté en trois tomes .

Tome A : Fiche synoptique d’un recours bien articulé dans toutes ses dimensions.

A.1. Mise à niveau.

A.2. Note introductive.

4. Résumé.

Tome B : Plan du recours.

B.1. Problématique au cœur du recours.

B.2. Solution du recours.

B.3. Pièce motrice et/ou conviction du recours.

B.4. Exposé des motifs du recours.

B.5. Eléments d’appréciation et autres du recours.

B.6. Circonscription juridiques du recours.

B.7. Motivation du recours.

B.8. Description du recours.

B.9. Bien fondé contextuel du recours.

B.10. Le poids juridique du recours.

B.10.1. Source nationale du recours.

B.10.2. Source internationale du recours.

Tome C : Autres pièces adjacentes en appui au recours :

C.1. Pétition nationale en faveur du recours

C.2. Pétition internationale en faveur du recours.

Le contenu et le plaidoyer de ce plan suggéré seront certes ajustés et redimensionnés par l’expertise que compose le parterre de crème intellectuelle et/ou matière grise coalisée au sein de l’opposition. En relief deux anciens premiers ministres au long cursus académique et pratique professionnelle internationale hors du commun y sont tapis. A ces derniers, s’ajoutent un ancien Président de l’Assemblée Nationale, Président du Sénat et Maire de Dakar, des profils d’administrateur civil experts en droit constitutionnel ; capables de décortiquer les méandres, aptes à resserrer les lacets du droit constitutionnel ; des communicateurs de renom ; des politicologues pointus et avertis, d’informaticiens de renom, des directeurs d’instituts de management, des juges talentueux. La liste n’est guère exhaustive ; Madame Amsatou Sow Sidibé agrégée de droit constitutionnelle, professeur de classe exceptionnelle est une figure de proue dans l’opposition.

Parallèlement à ce grenier de riche expérience multisectorielle, l’outsourcing reste ouvert à des champs de compétence susceptibles d’être impliqués pour la bonne cause du recours en question. Le Président Abdoulaye Wade dans son cabinet international et pluridisciplinaire dénommé « Abdoulaye Wade Consulting » y trouverait un terrain d’application ; pour la revalorisation de ses services haut de gamme et sur mesure. Maitre Mame Adama Gueye, conducteur de POSE y pourrait s’exercer aussi bien dans ce plan.

Partant, déployer toute une série d’arguments de haute facture juridique convaincants. N’oublions pas Maitre Doudou Ndoye expert juridique qui a été toujours présent quand il s’agit du rétablissent des équilibres démocratiques rompus constitue à bien des égards une personne ressource clef.

1.8. Eléments d’appréciations de la dite lettre :

Bref, les résultats provisoires des urnes sont proclamés par la CNRV. Le citoyen opposant du 24 Février 2O19, n’a pas tardé à mettre en cause la sincérité des statistiques électorales, encore moins la crédibilité, transparence et la fiabilité. Dès lors, la seule action de droit reste le recours constitutitionnel. Pourquoi pas ? Pourquoi refuser et accepter de se taire d’autant plus que des réserves justifiées émanant des tètes de fille de l’opposition sont formulés en plein public ? Pourquoi se taire alors que l’on n’est pas d’accord avec la CNRV? Pourquoi vouloir la vérité en acceptant le mutisme sciemment ? Tant d’interrogations à l’appui, qui s’invitent dans le libellé de cette correspondance épistolaire. En ligne de mire, la nécessité démocratique d’ajuster la teneur de la déclaration commune, signée conjointement par les quatre têtes de file de l’opposition sérieuse. Ces quatre leaders charismatiques de l’opposition ont-ils eu l’avis consensuel de leurs militants de première heure ? Lesquels fidèles les ont accompagnés tout au long de cette campagne électorale. Ont-ils eu l’aval de la matière grise de cette crème intellectuelle en appui dans leur rang ? Ce sont des militants méritants d’être vivement associés à toute prise de position. C’est aussi bien le cas.

La matière grise en question est celle qui avait côtoyé ldy et autres durant trois semaines à travers de durs labeurs politiques. Idy, Sonko, Madické, issa ont-ils des raisons objectives pour ainsi s’avouer vaincus et accepter le diktat du pool d’avocats de Macky Sall ? Solennellement, ces robes noires, badigeonnées de marron ont déclaré : « Il est très difficile d’exercer un recours contre des résultats sans aucune pièce probante ». Sont-ils incapables d’apporter la réplique qui sied sur des bases solides empreintes de droit ?

Le recours devient la pièce maitresse pour justement abattre ces juristes acquises à la cause du renouvellement de mandat de leur mentor. Certes, Macky Sall en politicien averti de l’issu du scrutin, les avaient mis en formation dans des séances de renforcement de capacités. Fort bien, ces éminents juristes classés marron ont été attentifs au cours magistral du mentor sortant. Pour preuve, en conférence de presse, ils ont dit : « On ne peut pas mettre en doute les résultats proclamés par la CNRV, sauf si on est de mauvaise foi ».

Cette gifle frontale ne peut être réparée que par l’apport d’arguments solides provenant des victimes coalisées. Toute autre position, est signe de faiblesse intellectuelle face au provocateur .C’est toute la quintessence de cette lettre. Il leur revient aux agressés d’assurer à tous les citoyens ayant voté la certitude que, les résultats provisoires sont irréguliers pour bien des raisons. C’est à cet exercice intellectuel auquel ils sont conviés. C’est une demande politique de leurs membres, ils doivent rendre compte à leurs votants, les raisons du non recours déclaré autres que celles passionnelles ou subjectives. Mieux, ils doivent apporter la réplique. C’est sur ce terrain que se consoliderait davantage leur position d’opposants, aptes à la tâche de conducteur d’un Sénégal nouveau. C’est suite à cette confrontation devant le conseil constitutionnel que leurs adhérents accepteront le verdict des urnes.

Ce round juridique aiguisera l’élan pour un anti- système et le rétablissement des équilibres rompus dans toute le République. Ces deux slogans sont le trait d’union galvanisés par Idrissa Seck et Ousmane Sonko ; entrainant dans son sillage Madické Niang et Issa Sall.

1.9. Conclusion :

Saint Coran, Sourate 16, Verset 125 : « Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés ».

Serigne Saliou Fall