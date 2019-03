Germaine Acogny distinguée

“Le jury en charge de ce prix a souligné la concordance entre son œuvre et les critères de sélection’’, rapporte un communiqué du ministère de la Culture.

Le document ajoute que “la qualité et la richesse de sa production artistique, sa contribution à la formation de la jeunesse ouest-africaine dans l’art chorégraphique, en plus d’une large diffusion de son œuvre au niveau national, régional et international” ont joué en faveur de l’artiste franco-sénégalaise. Ce prix entre dans le cadre “de la promotion de l’excellence et du mérite des personnes qui, à travers leurs actions, ont immensément contribué à promouvoir l’intégration, la paix et le développement socioéconomique de la région’’.

C’est à Abuja que le jury du Prix d’excellence de la Commission de la Cedeao s’est réuni du 22 au 25 janvier 2019. Après la publication des résultats, le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a exprimé toute sa fierté et ses félicitations à la lauréate.

Enquête