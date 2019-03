Macky Sall a été officiellement réélu au 1er tour de la présidentielle après la proclamation définitifs des résultats par le conseil constitutionnel du Sénégal. Et dans son premier message après le scrutin, Le président a appelé à un dialogue national et constructif avec les anciens présidents Maitre Wade et Abdou Diouf comme garants. Il a tendu la main à l’opposition pour un dialogue ouvert avec la contribution des anciens présidents Wade et Diouf. Le PUR et Madické Niang ne sont pas contre cet appel, Idy et Sonko ne donnent pas suite à la main tendue de Macky