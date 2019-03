Appel au Dialogue…L’ASSAMM prêt à rencontrer Macky

Ansoumana DIONE sur l’appel au dialogue du Président Macky SALL.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), réagit à l’appel au dialogue du Président Macky SALL. Selon lui, il appartient au chef de l’Etat de bien vouloir accepter de recevoir en audience toutes les forces vives de la nation, pour apporter des réponses aux préoccupations des populations. Durant tout son premier mandat, de 2012 à 2019, il n’a voulu écouter personne, ce qui constitue une violation flagrante des droits des citoyens dont plus particulièrement les malades mentaux errants que l’ASSAMM défend depuis l’an 2000. Aujourd’hui, pour résoudre ce grave phénomène social, ternissant l’image de notre pays et qui met à nu le manque de solidarité de tout un peuple à l’endroit de la frange la plus vulnérable de notre population, il doit recevoir au Palais de la République, le Président de l’ASSAMM, tel que le Président Abdoulaye Wade l’avait fait en 2002….

Rufisque, le 06 mars 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) –