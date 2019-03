Voici deux maladies que l’on peut avoir en…embrassant

Certaines maladies contagieuses peuvent avoir une contamination par le baiser. Il s’agit de maladies virales ou bactériennes, qu’il faut savoir reconnaitre pour éviter de les attraper ou de les transmettre.

Herpès et mononucléose : les premiers risques

Les deux principales maladies que l’on peut attraper en embrassant sont l’herpès labial et la mononucléose infectieuse ou « maladie du baiser ». Toutefois, les maladies infectieuses virales, bactériennes, parasitaires ou fongiques peuvent être transmise par le baiser. Par exemple, les rhumes et autres infections de la sphère ORL peuvent être transmises par la salive, tout comme la grippe. L’impétigo, qui est une infection cutanée bactérienne, qui peut se localiser au niveau des lèvres, peut aussi être transmis en embrassant. Les mycoses buccales ou le muguet sont également transmissibles par le contact cutané ou muqueux.

C’est pourquoi il est important de savoir éviter la contamination lorsque l’on est porteur d’un virus, d’une bactérie ou d’un champignon, en évitant les contacts tant que la maladie n’est pas guérie.

Comment traiter la mononucléose infectieuse ?

La mononucléose infectieuse est une maladie virale, due au virus Epstein-Barr, qui est transmise par le baiser. Elle touche principalement les adolescents et les adultes jeunes. Elle se manifeste surtout par une grande fatigue inhabituelle et durable. Des maux de gorge, de la fièvre et des ganglions peuvent aussi être présents. Parfois, une atteinte hépatique peut être observée. Le diagnostic se fait par une prise de sang qui montre des globules bancs de type monocytes en grand nombre et le MNI test qui revient positif. La mononucléose ne nécessite pas de traitement spécifique puisqu’elle guérit spontanément en quelques semaines. Des vitamines, du repos et des médicaments antalgiques et antipyrétiques peuvent suffire. Il faut éviter d’embrasser toute personne tant que la guérison n’est pas totale. Il est également important de dépister son partenaire.

Comment traiter l’herpès labial ?

L’herpès labial est une maladie virale très fréquente due à un virus du groupe herpès. Il s’agit du virus HSV 1, le virus HSV 2 provoquant l’herpès génital. L’herpès labial se manifeste par des lésions cutanées vésiculeuses qui démangent et provoquent des picotements. Il peut être très visible et sa présence doit faire éviter tout contact avec la lésion. L’herpès peut guérir spontanément en 7 à 10 jours mais sa guérison peut être accélérée par des médicaments et pommades antiviraux, à base d’aciclovir, pendant une durée de 5 jours.

L’herpès labial a tendance à récidiver à l’occasion d’une fatigue, d’une situation stressante, d’une fièvre (bouton de fièvre) ou d’une exposition au soleil, mais il peut être dépisté avant même l’apparition des vésicules car les sensations de brûlures et picotements la précèdent d’un jour ou deux. Le traitement peut être commencé à ce stade pour éviter la propagation des lésions.