A Diourbel, le scrutin présidentiel connaît son terme, comme partout ailleurs au Sénégal, avec son flot de guerre de positionnements. Face à la presse, Abdou Lahat Fall, responsable de la Convergence des Jeunesses Républicaines(COJER) s’en prend vivement au Ministre Délégué chargé du Budget. Selon lui, M.Birima Mangara fait des manœuvres machiavéliques pour subtiliser leur victoire au niveau de Diourbel département : «Lors de l’élection présidentiel du 24 Février 2019, la coalition Benno Bokk Yakkar a remporté l’essentiel des bureaux de vote dans presque toute la Commune de Diourbel. Un succès qui est l’œuvre de gens rompus à la taché, toujours prêts à aller au charbon pour défendre son Excellence Monsieur le Président de la République. La victoire acquise avec la manière, des gens de la trempe du Ministre Birima Mangara cherchent à retirer la couverture vers eux. Décevant. Partout, le Ministre du Budget clame qu’il a soutenu financièrement le Comité électoral communal à hauteur d’1 million ; ce qui n’est pas vrai. Il fait du tapage médiatique pour exister », s’explique le jeune de la COJER Départementale de Diourbel. Abdou Lahat Fall, de renchérir : «Si la gagne était possible, c’est par ce que nos autres différents responsables à l’image d’Abdoulaye Sylla et Dame Diané ont bien mis la main à la poche. La cagnotte de dix(10) Millions de F CFA a été décaissée pour mener à bon port le travail. On a sillonné toutes les Communes PLUS Diourbel Commune pour convaincre le maximum de citoyens à la cause du «Macky». Aujourd’hui, c’est honteux et aberrant qu’un homme qui vient à Diourbel, seulement, tous les 6 mois pour distribuer ses charités, déclare être artisan de cette victoire. S’il veut descendre, pour de bon, dans l’arène politique, il doit cesser de se débiner et mettre sous le boisseau son statut d’Inspecteur Général d’Etat(I.G.E). »