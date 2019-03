Macky Sall : « il n’y a ni vainqueur ni vaincu »

Après la proclamation des résultats définitifs proclamés par le conseil constitutionnel le déclarant vainqueur au 1er tour de la présidentielle avec 58,26%, le président réélu Macky Sall a, dans sa déclaration faite au Palais de la République, mis en avant les intérêts supérieur de la nation. Selon lui, le seul vainqueur c’est le Sénégal : « Le scrutin du 24 février, à mes yeux, il n’y a ni vainqueur ni vaincu. Il n’y a plus d’électeur et il n’y a qu’un seul camp, celui du Sénégal. Nous sommes un peuple, animé d’un seul but, le Sénégal. Je serai le président de la nation. C’est la même flamme qui brûle en chacun de nous. Ce qui nous unit est plus que ce qui nous désunit. Nous sommes une même nation avec le même engagement patriotique » a-t-il dit dans sa déclaration…