Macky lance un appel à Diouf et…Wade

Après la proclamation des résultats définitifs proclamés par le conseil constitutionnel le déclarant vainqueur au 1er tour de la présidentielle avec 58,26%, le président réélu Macky Sall a lancé un appel à ses prédécesseurs pour participer au dialogue national avec l‘opposition et les forces vives de la nation. Et pour le président Macky, Abdou Diouf président de 1981 à 2000 et Abdoulaye Wade président de 2000 à 2012, pourront apporter leur pierre à l’édifice nationale : « Je tends la main à tous et, à toute pour travailler ensemble. Je convie ce dialogue à tout le monde. Dialogue auquel, mes prédécesseurs Abdoulaye Wade et Abdou Diouf pourront contribuer pour éventuellement, trouver de nouvelles pistes de développement », a conclu le président Sall.