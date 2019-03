Le siège de l’APR construit en un temps record

Si beaucoup se plaignent de la conjoncture, ce n’est sans doute pas le cas des apristes. En effet, le parti du Président s’est construit en moins d’un an un siège chic. C’est en janvier 2018 que la construction du siège de l’Alliance pour la République (APR) avait débuté. Il a été bâti sur un terrain de 2000 m2, situé sur l’avenue Cheikh Anta Diop, qui appartenait à Dakar Dem Dikk et acquis par le parti. Un an après, jour pour jour, il a été réceptionné par le président de la République pour servir de Quartier général à Benno Bokk Yakaar lors de la présidentielle du 24 février 2019. Une telle célérité dans la réalisation d’un immeuble de cette taille a été rarement vue au Sénégal. Selon des sources du journal l’As, la construction du siège de l’APR aura coûté la rondelette somme de 1 milliard de francs CFA, entre les travaux et l’équipement. Au delà de la polémique sur la cession du terrain estimée à 1 milliard, le président de l’APR avait fait un appel volontaire aux dons des militants. En un temps record, des bonnes volontés avaient mobilisé la somme nécessaire.