Le village de Dindéfélo a accueilli ce lundi 4 mars 2019 une mission des membres du Rotary club de Passau (Allemagne), des bénévoles qui s’investissent depuis 10 ans dans des projets de Développement dans la commune de Dindéfélo.

La première activité a consisté à l’inauguration d’une salle de classe construite dans le lycée de Dindéfélo par les membres du Rotary Club de Passau. Cette cérémonie a regroupé, partenaires, élèves, parents d’élèves et équipe pédagogique.

Une occasion saisie par M Baïlo Diallo, le représentant du chef de village de Dindéfélo, M Moctar Traoré, le président de l’Association des Parents d’Elèves (APE) du lycée et M Mamadou alibi Diallo, le président du gouvernement́ scolaire pour remercier les partenaires allemands pour avoir offert ce joyau avec son équipement. Ils ont plaidé pour la construction d’une salle informatique dans le lycée.

M Fatama Diouf, le proviseur du lycée de Dindéfélo n’a pas manqué d’exprimer à son tour ses sentiments de remerciements aux partenaires pour les efforts constants consentis pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.

« Je n’ai pas les mots pour remercier assez les partenaires allemands et les bonnes volontés pour faire de cet établissement un établissement modèle. J’associe à ces remerciements M Carim Camara qui ne cesse de nous accompagner dans ce sens. Nos partenaires ont compris que l’éducation est la base du développement. Chaque année, ces partenaires allemands font des efforts pour notre établissement. Tous les élèves de Dindéfélo, du préscolaire, à l’élémentaire, au lycée en bénéficient» a-t-il témoigné.

Dans le même sillage, M Carim Camara, le coordonnateur de ce partenariat a exhorté les élèves d’être persévérants en essayant d’aller le plus loin possible dans les études.

« Avec ces partenaires, nous allons améliorer les conditions de travail des élèves dans le lycée. Il est prévu un projet d’adduction d’eau dans le lycée. 17 bourses d’études sont offertes aux étudiants ressortissants de la commune de Dindéfélo. Durant ces dix dernières années, ces partenaires ont investis environ 130 millions de FCFA dans la commune de Dindéfélo ».

Au chapitre des différentes réalisations du Rotary Club de Passau, figurent la distribution annuelle de 14 tonnes de riz aux couches les plus démunies dans la commune de Dindéfélo, l’appui financier aux parents d’élèves du lycée à hauteur de 450000 FCFA par an, l’achat d’un modem et le paiement de l’abonnement à Internet pour le lycée, la rénovation d’une salle de classe à l’école l’élémentaire de Dindéfélo. Il faut y ajouter la dotation de tenues scolaires pour les élèves du lycée, ceux de l’élémentaire et du préscolaire, l’octroi d’une enveloppe annuelle de 500 000 FCFA par an aux femmes pour le nettoiement du village. Chaque année, le poste de santé de Dindéfélo reçoit une enveloppe de 650 000 FCFA pour l’évacuation des malades issus de couches vulnérables. C’est également le Rotary Club qui assure la prise en charge des matrones et du chauffeur de l’ambulance entre autres.

M Helmuth Rücker, le chef de délégation du Rotary Club de Passau par ailleurs journaliste a remercié les différents acteurs qui ont contribué à la réalisation de ces différents projets dans la commune de Dindéfélo.

« Nous heureux d’être présents ici pour vous aider à réaliser des projets. Nous sommes contents des élèves car ils ont avez envie d’apprendre. L’éducation c’est le futur. Nous mettons beaucoup l’accent sur l’éducation. Il faut que les élèves apprennent à bien travailler à l’école pour faire plaisir à leurs parents. Nous sommes heureux d’être ici avec 20 participants, des membres du rotary club et des élèves de deux collèges. Dindéfélo est une meilleure partie de l’Afrique ».

Il faut dire que Mme Ursula Reutner, professeure à l’université de Passau a joué les bons rôles en tant que traductrice pour faciliter les échanges entre la délégation allemande et le reste de la communauté de Dindéfélo.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn