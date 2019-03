La monnaie unique de la CEDEAO prend forme à…Dakar

Monnaie unique dans l’espace CEDEAO : Les parlementaires de la Communauté se penchent sur le sujet à Dakar…

Dakar, la capitale sénégalaise, abrite du 05 au 07 Mars 2019, une conférence axée sur le thème : «Défis et perspectives liés à la création de la monnaie unique de la CEDEAO- Mobilisation des parlementaires dans la réalisation du projet». La rencontre qui réunit tout un appel d’autorités de la sous-région ouest-africaine, est à l’initiative du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO). Elle vise à discuter des mécanismes devant faciliter la création d’une monnaie unique au sein de l’espace communautaire. A en croire son Excellence Moustapha Cissé Lo, Président de l’institution organisatrice : «Je me réjouis de la tenue de cette importante rencontre en terre sénégalaise. Pour deux fois consécutives, notre cher pays s’honore d’abriter un séminaire du Parlement communautaire. L’intégration économique et monétaire en Afrique de l’Ouest est l’un des objectifs principaux contenus dans le Traité révisé de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( CEDEAO) adopté par la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement réunie en juillet 1993 à Cotonou en République du Bénin. Aujourd’hui, je dois dire que l’intégration monétaire passera nécessairement par la création et la réalisation d’une Union Economique et Monétaire qui sera un vecteur d’unité et un outil d’intégration. Nous, parlementaires de l’espace, cherchons, par la tenue de cette conférence, à mieux informer et sensibiliser sur les enjeux de la création de la monnaie unique et l’état d’avancement du projet», s’est expliqué le premier vice-président de l’Assemblée Nationale sénégalaise. Le Président de l’Assemblée Nationale Moustapha Niasse qui a présidé la rencontré est intervenu pour dire qu’il est grand temps d’aller vers la création d’une monnaie unique dans l’espace CEDEAO. Il invite, par la même occasion, nos chefs d’Etat et de gouvernements mais aussi les institutions communautaires à s’inspirer des exemples de l’Union Européenne(U.E) et des U.S.A. Il est largement revenu sur les avantages de la monnaie unique tout en faisant savoir que depuis 40 ans cette volonté d’en arrivée n’est jamais démentie même si le chemin est plein d’embûches.