Idrissa…la poisse : il a provoqué Wade et Dieu

C’est Le mal aimé des sénégalais depuis qu’il a insulté Wade…Mais lors de la dernière présidentielle, il a séduit plus de 20% de 4 383 870 électeurs valides. Soit 898.674 électeurs. Figurez-vous qu’en 2012, seulement 212.853 sénégalais avaient voté pour lui. Il y a eu près de 700.000 sénégalais qui ont rejoint sa cause en 20109…Les ralliements de Khalifa Sall, Malick Gakou et Adjibou Soumaré sont passés par là.

Ces trois gros porteurs de voix ont aidé le candidat de la coalition « Idy2019 » à réunir près de 900.000 électeurs.

Et pourtant il y a plus de 6 mois, ce candidat était vomi par les Sénégalais. Et lui-même n’y croyait pas trop tellement les sénégalais lui avaient tourné le dos.

Idy disait : « Si le pouvoir que je cherche ne devrait pas profiter aux populations, que le Tout Puissant m’en prive »…

Et Dieu vient de le priver du pouvoir en 2019. Peut-être a-t-il raison. Dieu ne veut pas de lui au pouvoir. Et un internaute de lui lancer à la figure : « Bi moy 3e fois mouy perte khana nak laa il va comprendre le message ». (C’est la troisième fois qu’il perd, peut-être qu’il comprendra le message)

Pour certains Idrissa Seck a la poisse depuis qu’il a traîné Abdoulaye dans une cassette intitulée « Lui et Moi » dans laquelle il traite Wade de « voleur »…

Pour d’autres, Idriss Seck a provoqué Dieu en mettant le doute sur les Lieux saints de l’Islam…C’est le fameux Makka-Bakka.