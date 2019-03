Gérard Depardieu s’est converti à l’Islam en…

Incroyable mais vrai, Gérard Depardieu s’est aussi converti à l’islam. En 1967, l’acteur est à l’Olympia pour un concert d’Oum Kalthoum, surnommée l’Astre de l’Orient. A 19 ans, Gérard Depardieu est conquis par la voix de la chanteuse égyptienne et entreprend la lecture du Coran, avant de se convertir au soufisme. Pendant 2 ans, l’acteur fera ses 5 prières par jour à la Grande Mosquée de Paris. Aujourd’hui athée, il a notamment évoqué sa foi en 2015 dans son livre Innocent et écrit: “Le vrai danger c’est quand l’Homme avec toute son arrogance, sa perversité et son ignorance se met à interpréter les textes sacrés dans le seul but, pas forcément conscient, de se mettre à la place de Dieu – là commence la manipulation”.