Dieynaba Baldé, mère de Ahmed Seydi : «il était la star du quartier »

C’est une mère triste qui s’est confessée à L’Observateur. Dieynaba Baldé, mère du garçon de 3 ans assassiné à Yeumbeul, ne comprend toujours pas ce qui est arrivé à son fils. « Je crois que je ne parviens toujours pas à me faire l’idée que mon garçon n’est plus. Mais je m’en remets à Dieu et prie pour qu’il me donne la force de gérer cette épreuve », a-t-elle déclaré.

À l’en croire, le petit Ahmadou Seydi était le chouchou du quartier. Il était aimé de tous leurs voisins. Sa mort reste une grande perte pour les habitants de son quartier qui considéraient le gamin comme une « star ». Consciente du danger que les enfants de la banlieue encourent, Dieynaba Baldé appelle les mères de famille à plus de vigilance sur leurs enfants. « Je ne reproche rien absolument rien aux forces de l’ordre, puisqu’il est évident que l’on ne peut pas poster un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen. Je profite de votre tribune pour conseiller aux mères de famille d’être encore vigilantes dans la surveillance de leurs enfants », a-t-elle dit.

Emedia