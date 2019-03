Quasiment sûr que Kaaris ne souhaite pas se combattre contre lui, Booba a pris les devant en signant en direct le contrat qu’il a envoyé à son rival dans « Touche pas à mon poste ».

Le 24 janvier dernier, Kaaris était invité dans Touche pas à mon poste. Lorsque Cyril Hanouna lui avait parlé de son combat polémique qu’il prépare contre Booba, le rappeur a joué l’étonnement, assurant qu’il n’avait jamais exprimé le souhait de se combattre contre son ennemi et se montrait plutôt réfractaire à ce projet. Une réaction surprenante, au vu de son compte Instagram qui affichait toujours plusieurs publications où il donnait rendez-vous à Booba pour un duel aux mains…

Lors de cette même émission, un appel téléphonique tendu a eu lieu entre les deux condamnés après leur violente bagarre à l’aéroport d’Orly. Alors qu’ils commençaient à s’insulter, Cyril Hanouna a mis fin à l’appel téléphonique. Ce lundi 4 mars, l’animateur recevait cette fois Booba, qui a réagi au comportement de plus en plus discret de Kaaris. Comme Cyril Hanouna, il est persuadé que ce dernier avait des paroles en l’air et n’avait jamais vraiment eu l’intention de se battre sur le ring contre lui devant des milliers de spectateurs. « Ca ne se fera jamais, sinon on aurait déjà trouvé un compromis. Il n’acceptera pas. J’ai proposé la Belgique, le Luxembourg, maintenant la Suisse… Lui, il reste bloqué sur la Tunisie », a regretté Booba, qui refuse de faire déplacer le public aussi loin.

Mais le rappeur a décidé de ne pas baisser les bras. Les organisateurs de ce potentiel duel en Suisse, qui se déroulerait dans une salle accueillant 12 000 spectateurs, l’ont accompagné sur le plateau de TPMP, contrats en main, en pressant Kaaris de répondre, et surtout de répondre positivement ! Pour le faire avancer, Booba a pris les devants et a signé son exemplaire du contrat devant l’objectif des caméras de C8, en direct. Cela va-t-il pousser Kaaris à céder à la pression ? Rien n’est moins sûr…