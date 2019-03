Une œuvre commune certes, mais avec la touche spéciale du Professeur Mary Teuw Niane. (Par M.Bacary Seck).

Une semaine après l’élection présidentielle du 24 Février dernier, l’heure est aux réjouissances et aux festivités dans le camp du grand vainqueur, le candidat de la Grande Majorité Présidentielle, SEM Macky Sall.

À Saint-Louis, une des premières démocraties d’Afrique, n’a pas dérogé à la règle quasi-générale : là aussi, le Président sortant a raflé la mise. Presque tous les bureaux de vote sont passés dans l’escarcelle de la GMP. Une victoire éclatante si l’on se base sur les dernières législatives où BBY n’avait obtenu que quarante et quelques pour cent des suffrages.

Cette victoire que nous saluons tous (et nous en profitons pour féliciter les uns et les autres), est certes une œuvre commune, mais n’eût été la touche spéciale du MESRI, le Professeur Mary Teuw Niane, peut-être que la coalition aurait gagné, mais elle n’aurait pas noyé l’opposition dans « beul bi », l’embouchure.

Très tôt, juste après les législatives de 2017, l’excellentissime Professeur Mary Teuw (comme aime à l’appeler le Chef de l’État) a, avec son équipe, investi le terrain. Chaque fois que son agenda le lui permettait (il est un féru du travail bien fait et le ministère qui lui est confié n’est pas de tout repos), il multipliait les visites de proximité dans toutes les zones du département. En son absence, l’équipe dynamique qui l’accompagne fait le boulot, pilotée à distance par le MESRI. Son écoute attentive aux problèmes des populations, son attachement aux vertus de la discipline, du respect, du travail bien fait et du dépassement de soi, son ambition de voir son Saint-Louis natal redorer son blason de ville studieuse(qui a formé bien des personnalités africaines), son vœu de voir ce Saint-Louis jouer sa partition dans l’émergence du pays, mais aussi et surtout son ambition de redonner à SEM Macky ce deuxième mandat qui lui permettrait de hisser encore le Sénégal au-devant de la scène sous régionale, régionale et internationale, ont fini de prendre le dessus sur lui. Jour et nuit, du matin au soir (de six heures du matin jusqu’à deux voire trois heures du matin), le Professeur était sur pied. Il ne dormait qu’à peine trois à quatre heures par jour. Entre les audiences, les visites de proximité et celles de courtoisie, il en oubliait même de manger. Les populations saint-louisiennes les plus récalcitrantes, au vu des efforts fournis par le Chef de l’Etat et son gouvernement, mais aussi et surtout grâce à cet homme qui a su les convaincre de par son franc-parler, sa disponibilité et le soutien indéfectible qu’il leur témoigne chaque jour, ont adhéré massivement à la vision du Président Macky Sall. D’où les nombreux ralliements observés tout le temps qu’a duré la campagne.

Au fil du temps et bien avant même la campagne électorale, MTN était dans le cœur de tous: jeunes, femmes, hommes et personnes du troisième âge, étaient séduits par cet homme pétri de qualités, et qui chaque fois que l’occasion lui en était donnée, prodiguait des conseils à l’endroit de la jeunesse, des appels aux études et au travail.

Toutes les zones qui, historiquement étaient du côté de l’opposition, ont basculé en faveur du camp présidentiel, et ce bien entendu, grâce au travail de terrain du MESRI. Ce travail qu’il a commencé ( pour cette année par exemple) avec des cours de vacances avec appui aux apprenants, initiative de Élite Sénégal ( mouvement derrière le Ministre, que nous encourageons), l’appui aux zones 3,4,6 et 9 de l’ODCAV de Saint-Louis, l’enrôlement de dix mille élèves à la CMU… L’appui aux groupements de femmes et de jeunes (formation et financement) a diminué de façon drastique la fuite des cerveaux vers la capitale, ou pire encore vers un voyage dont l’issue est incertaine.

Sur le plan humain, le MESRI a su s’entourer des bonnes personnes qui sont à son image. Son équipe, appelée la Mouvance, a su très tôt, s’adapter à ce rythme de travail infernal et, que le ministre soit là ou pas, le travail est bien accompli, au grand bonheur des populations.

Et ce sont ces actes concrets qui ont fini de faire du MESRI, le Professeur Mary Teuw Niane, le maillon de la chaîne, sans lequel, cette éclatante victoire à Saint-Louis, serait un rêve dont la réalisation serait….utopique.

M.Bacary Seck, Président et coordonnateur du M.A.C.K.Y.

