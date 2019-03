Pourquoi les jeunes femmes veulent-elles un homme plus âgé ?

Quand les jeunes femmes se sentent attirées par les hommes plus âgés – et vice versa : un phénomène que nous n’avons connu jusqu’à présent que dans le monde des célébrités et que nous rencontrons cependant de plus en plus souvent dans la vie quotidienne. Alessandra Graf (24 ans), fondatrice de la plateforme jeuner********.com, a un conseil simple pour ses utilisateurs : osez, arrêtez de penser si longtemps.

Le portail réunit des jeunes femmes et des hommes plus âgés. N’importe qui peut s’inscrire gratuitement. Cependant, les hommes doivent d’abord faire leurs preuves à l’aide d’un court questionnaire. Ce phénomène se répand à son tour parmi les jeunes femmes et fait exploser le nombre d’inscriptions.

Dans une interview, elle nous révèle des détails intimes et nous raconte comment elle a conquis le marché au cours des 2 dernières années avec son portail inhabituel jeuner********.com :

D’OÙ EST VENUE L’IDÉE DE VOTRE PORTAIL ?

Cliché ou pas, mais dans ma vie de 24 ans, je n’ai eu que des hommes plus âgés et plus expérimentés, que ce soit dans les relations amoureuses ou sexuelles. En plus, je suis une personne très impatiente. Des chats interminables ou des milliers d’appels téléphoniques qui traînent pendant des semaines ne me conviennent pas. Je veux savoir directement : à qui ai-je affaire ? Sommes-nous sur la même longueur d’onde ? Qu’est-ce que mon interlocuteur attend de moi et qu’est-ce que je lui donne ? Et c’est exactement là que m’est venue l’idée de fonder le portail jeuner********.com . Je sais ce que je veux et je ne peux pas l’avoir sur une plateforme de masse quelconque. Je cherche des hommes mûrs et je donne la possibilité de faire la même chose à d’autres jeunes femmes.

RÉVÈLE-NOUS POURQUOI LES JEUNES FEMMES SONT ATTIRÉES PAR LES HOMMES PLUS ÂGÉS ?

Je peux répondre à cette question par un seul mot : sécurité. Les hommes plus âgés rayonnent d’expérience, ils savent exactement ce qu’ils veulent et ils ont un soupçon nécessaire de domination que les femmes plus jeunes recherchent – surtout quand il s’agit de sexualité. Les jeunes femmes peuvent souvent se découvrir en tant que femmes pour la première fois avec un homme plus âgé et se sentir beaucoup plus attirantes avec lui. Simultanément, les hommes retrouvent une part de jeunesse perdue et ils se voient dans le rôle du protecteur.

EXISTE-T-IL UNE DIFFÉRENCE D’ÂGE INACCEPTABLE ?

Posez-vous aussi cette question lorsqu’il s’agit de la différence de poids ou de taille ? Sérieusement : dans les générations précédentes, de nombreuses choses ont pu être inacceptables. Ma devise que je considère avec une attention particulière : je prends ce dont j’ai besoin ! Et si, en tant que très jeune femme, je veux un homme expérimenté à mes côtés, alors je le vais chercher.

EST-IL PERMIS DE RÉUNIR DES FEMMES SI JEUNES AVEC DES HOMMES PLUS ÂGÉS ?

Il y a une limite claire. Bien entendu, nous vérifions que tous les membres féminins sur jeuner********.com sont majeurs. Aucun profil ne sera publié sans identification. Nous voulons une communauté propre afin qu’il n’y ait pas de limite au plaisir plus tard. En moyenne, nos membres féminins ont entre 20 et 30 ans. Les membres masculins, quant à eux, doivent d’abord remplir un questionnaire lors de leur inscription.

UN QUESTIONNAIRE LORS DE L’INSCRIPTION ?

Les femmes et les hommes peuvent s’inscrire gratuitement. Cependant, afin de nous démarquer de la foule sur le marché des rencontres, nous avons développé un questionnaire. Les hommes remplissent le questionnaire (dure environ 1 minute) avant de s’inscrire. Nous voulons voir si l’homme correspond à notre communauté. Fait amusant : le taux d’échec est supérieur à 75 %.

PEUX-TU NOUS CITER UNE QUESTION DU QUESTIONNAIRE ?

Une question sur jeuner********.com est : « Sur notre portail, tu vois une femme que vous connaissez de ton entourage. Que fais-tu ? ». Cependant, je ne dévoilerai pas les réponses possibles.

ALESSANDRA, UNE DERNIÈRE QUESTION DOIT ÊTRE PERMISE. AS-TU UN COMPLEXE PATERNEL

Curieusement, cette question m’accompagne toute ma vie. Toutes les femmes n’ont-elles pas un

complexe paternel ? Pour être honnête, je ne me suis jamais demandée quel est l’effet pour le monde extérieur ou quelle est la signification psychologique. Si je veux m’amuser avec un homme plus âgé ou avoir une relation, alors d’autres opinions ou normes sociales ne me concernent pas.

D’ailleurs, vous ne m’avez pas posé la question la plus importante : oui, j’ai aussi un profil sur jeuner********.com. Pouvez-vous me trouver ?

CONCLUSION

Alessa nous a permis de faire partie de sa communauté après l’entrevue. Notre conclusion : les membres féminins sont vraiment superbes et très actifs. Contrairement à beaucoup d’autres portails, les jeunes femmes nous ont souvent approchées et elles ont même voulu organiser des rencontres spontanées avec nous. Nous souhaitons à Alessa et à l’équipe de jeuner********.com beaucoup de succès et un moment fort après l’autre.