Qu’est-ce qui a bien pu prendre Moussa Diop, le directeur général de Dakar Dem Dikk pour jouer avec « Touba » et l’autoroute « Ila Touba » dans les moments les plus sensibles de la présidentielle ?

Moussa Diop qui disait s’exprimer dans un cadre politique a déclaré qu’il préférait « enlever l’autoroute Ila Touba pour en faire Ila Fouta »

Et quand les protestations et condamnations ont fusé, Moussa Diop s’est défendu en déclarant ce qui suit: «Je n’ai insulté personne. Quand on regrette, c’est quand on a dit quelque chose de mal, ILa Touba, c’est une infrastructure qui appartient à tous les Sénégalais, c’est une manière, dans l’humour».

Moussa Diop fait de l’humour mais ensuite il s’attaque à des responsables politiques de l’APR qu’il accuse de vouloir lui prendre sa place de DG…

Trop c’est trop !

Ce que Moussa Diop ne sait pas, c’est qu’il a mis dans la tête des Mourides que « Macky a fait Ila Touba pour avoir les voix des Mourides et non en tant que président ou Talibé Mouride »…

Aujourd’hui, un fossé se creuse entre Macky, ses réalisations et la cité religieuse de Touba. Les dignitaires Mourides n’en parlent pas mais les propos de Moussa Diop ont touché le cœur des mourides comme si leur vote était la monnaie d’échanges de cette infrastructure.

Des Baye-Fall menacent le DG de Dakar Dem Dikk dans des vidéo et vont jusqu’à rejeter l’autorité de Macky et du gouvernement. Une crise profonde s’installe entre Macky et Touba et tout ça par la faute d’un DG qui voulait faire de l’humour.

Moussa Diop va pousser l’arrogance jusqu’à accuser des hauts responsables de l’APR les mettant en cause dans une théorie complotiste visant son poste. Il ignore le mal qu’il a causé et se fait victime de l’APR car il se dit allié et non membre du parti présidentiel…