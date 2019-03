Thierno Seydi explique pourquoi il a fait signer Ismaila Sarr à Rennes à la place du FC Barcelone

Dans un entretien avec wiwsport, Thierno Seydi est revenu sur le transfert de Ismaila Sarr à Rennes et sur les avances du Fc Barcelone. Pour l’agent de l’international Sénégalais, l’attaquant sénégalais avait besoin d’une équipe de transition.



Après une excellente saison avec le Fc Metz lors de la saison 2016-2017, Isamila Sarr était courtisé de plusieurs et notamment la Fc Barcelone « c’est que cela fait rêver d’aller à Barcelone et quant à la dernière minute ce club s’est manifesté pour Ismaila, forcement cela va faire réfléchir, mais après une présence en Europe de 9 mois dès sa première saison à Metz. Ensuite, il a fait une deuxième partie de championnat qui a suscité l’intérêt de pas mal de clubs dont Lille à l’époque. Le FC Metz se trouvait dans une situation où il avait besoin d’argent et Rennes s’est manifesté », a révélé Thierno Seydi à wiwsport.



Sur le choix de Rennes au détriment du Fc Barcelone, l’agent de l’international Sénégalais, Ismaila Sarr, s’explique « j’ai choisi qu’il aille à Rennes par ce que je me suis dit qu’il devait assimiler la première année et avoir un club intermédiaire pour pouvoir s’affirmer. Et aujourd’hui avec le recul, je ne le dirai jamais assez pour moi, c’est un très bon choix. C’est un des choix où je suis le plus fier parce que dans deux ans ou dans des jours à venir, je pense qu’il franchira un palier pour aller dans un club où il pourra se révéler à la face du monde. Aujourd’hui, je suis très content d’avoir pris cette décision de le laisser deux années supplémentaires en France », a laissé entendre Thierno Seydi.