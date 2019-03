Lionel Messi se fait défier par un joueur de l’OL

Avec une magnifique victoire ce dimanche contre Toulouse (5-1), l’OL a montré qu’il avait la capacité offensive de faire mal à de nombreuses équipes, et donc pourquoi pas au FC Barcelone ou, sauf tirs au but, il faudra impérativement marquer pour se qualifier au Camp Nou.

Après la victoire ce dimanche, Lucas Tousart a évoqué cet affrontement retour et toute la motivation qui habite déjà le groupe. « Ils ont pris la suprématie sur le Real. On sait qu’ils sont bien et que Messi fait de très bons matchs. Si on ne fait pas les choses ensemble, ça peut être sévère pour nous. Mais on a envie de faire les choses bien pour ramener quelque chose d’exceptionnel de là-bas. Il faudra y aller en mettant toute la détermination comme ce dimanche soir (hier) ou comme contre Caen. »

Lucas Tousart qui a d’ailleurs évoqué le monstre Messi sans peur, estimant que la Pulga est un joueur comme les autres qui pourrait très bien connaître un trou d’air lors de cette rencontre.

« Sur un match, tout est possible. C’est Messi en face mais comme nous, c’est un humain. Peut-être qu’il peut passer à côté et que nous pouvons faire un exploit. À nous d’encore bien résister derrière et pourquoi pas mettre un but, on ne sait pas », a estimé le milieu lyonnais. Le genre de défi auquel Messi répond généralement avec force.

