Vainqueur de la Présidentielle, Macky reçoit les félicitations des Mareyeurs et Pêcheurs Républicains…

Face à la presse ce matin, le Mouvement National des Mareyeurs et Pêcheurs Républicains a décerné un satisfécit au Président Macky. A en croire leur coordonnateur Serigne Ndiaye : «Nous félicitons et remercions le Président de la République Macky Sall pour sa brillante réélection au premier tour avec un score de 58, 27%. Les citoyens sénégalais, dans leur écrasante majoritaire, ont positivement sanctionné leur bienfaiteur Macky. Nous l’exhortons donc à dédoubler d’efforts pour continuer à propulser le Sénégal vers l’émergence. Nous saluons aussi la contribution de tous les Mareyeurs et Pécheurs Républicains qui ont été à la pointe du combat pour le triomphe du candidat de Benno Bokk Yakaar. L’honneur revient également à Madame la Première Dame, Marème Faye Sall et à Monsieur Mame Thierno Dieng pour leurs soutiens», a laissé entendre leur chef de file.