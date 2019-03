Gossas- Benno plébiscite Macky

la coalition Benno Bokk yakaar est arrivée largement en tête dans la commune de Colobane dans le département de Gossas avec 3971 voix pour la majorité présidentielle sur 5047 voix exprimeés soit un pourcentage de 74/% au niveau de la commune.

Cette victoire éclatante victoire est possible grâce à Ousmane Wade, directeur de l’habitat social et coordonnateur du comite électoral lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction . Ousmane Wade, informe le document, se réjouit de cette grande victoire et selon lui tout a été possible

grâce à l’appui et au » coatching gagnant du Premier ministre Boun 1bdala Dione qui n’a

ménagé aucun effort pour la réussite du Président Sall dans le département de Gossas ».