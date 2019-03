Fespaco 2019 : Le Sénégal remporte deux distinctions

A l’occasion de la 26ème édition de la célébration du cinquantenaire du FESPACO. Le Sénégal a fait bonne figure en décrochant deux médailles : le poulain de bronze avec Angèle Diabang, réalisatrice sénégalaise,pour son film « Un Air de Kora », dote d’un montant de 1 million de F CFA. Diabang a été aussi sacrée meilleure femme cinéaste de la CEDEAO. Et le poulain d’argent par Khadidiatou Sow avec son film » Une Place dans l’avion » qui empoche la somme de 3 millions de nos francs.

A noter que le grand prix de l’Etalon d’or du Yennenga revient au rwandais Joel Karekezi avec son film « The Mercy of the Jungle » doté de 20 millions de francs CFA, l’Etalon d’Argent long métrage fiction, d’une valeur de 10 millions de francs CFA, a été décerné à l’égyptien Khaled Youssef pour son film « Karma ». Pour ce qui est de l’Etalon de Bronze long métrage fiction, doté de 5 millions de francs CFA, il a été remporté par le film « Fatwa », du tunisien Ben Mohmound.

C’est le président de la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Jean-Claude Kassi Brou, qui leur a remis ces distinctions lors du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui a pris fin, le samedi 2 mars 2019, dans la capitale burkinabè.

C’était en présence de l’ancien président ghanéen, John Jerry Rawlings, et des chefs d’Etat du Mali, Ibrahim Boubacar Kéïta ; du Burkina Faso, Rock Marc Christian Kaboré ; et du Rwanda, Paul Kagamé, dont le pays est l’invité d’honneur.

