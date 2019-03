Ecobank grugée de 323 millions par un étudiant

Une redoutable bande a usé de faux (comptes, ordres de virement et identités) pour pomper la rondelette somme de 323 millions de Fcfa des caisses d’Ecobank. L’affaire, relatée par Libération, repris par Seneweb, a été éventée par la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane.

Le cerveau de la casse, un étudiant récidiviste du nom de Mamour Cissé qui se faisait appeler Nar Hann, a été arrêté en flagrant délit, alors que la bande tentait un deuxième coup à l’agence Ecobank des Parcelles Assainies.

Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges pour usurpation d’identité, escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée de banque et documents administratifs… Ses complices, M. Diallo et T. A. Diallo, sont sous le coup d’un mandat d’arrêt international.