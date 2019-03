Bignona: Le CEM de Kagnobon présente un nouveau visage grâce à MRC_Hallande fondation

Le CEM de Kagnobon étrenne désormais 12 nouvelles salles de classe en R+1 et 11 autres rénovées. Un investissement acquis grâce au partenariat avec MRC-Hollande Fondation basée en Gambie. Les 23 Salles ont été réceptionnées Dimanche

Le problème de salle de classe ne se pose presque plus au CEM de Kagnobon. En effet l’établissement a réceptionné Dimanche de nouvelles constructions. 23 salles de classe équipées dont 12 flambant neuf en R+1. C’est l’œuvre de la fondation MRC-Hollande fondation basée en Gambie. Ce joyau mis à la disposition des populations de la commune de Diégoune va améliorer considérablement la qualité des enseignements et influer sur la performance des élèves ont indiqué le principal du collège, et l’inspecteur d’académie de Ziguinchor. Pour le Maire de Diégoune, c’est une prérogative de l’Etat que vient de prendre en charge les partenaires du village de Kagnobon et c’est à saluer. Maintenant que les conditions sont nettement améliorées, les jeunes du village remettent sur la table la vieille doléance de la création d’un cycle secondaire pour éviter que les jeunes élèves fassent de longues distances pour poursuivre leurs études secondaires. La satisfaction c’est aussi du côté de l’Etat qui se félicite de cet apport venu de partenaires au profit des populations sénégalaises. Au nom des autorités étatiques, le Sous-préfet de Tendouck, Daouda Mbaye a remercié la fondation et à travers elle, les autorités hollandaises via leur consul en Gambie

L’IA de Ziguinchor ainsi que l’IEF de Bignona 2 ont pris part à cette événement historique et ont tous salué le partenariat qui a conduit à cet important investissement au CEM de Kagnobon

L.BADIANE pour xibaaru.sn