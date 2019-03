Ousmane Faye célèbre la victoire de Macky ce dimanche à Pikine

Des épouses comme Marème Faye Sall, rares sont les chefs d’Etat qui en ont. En plus des nombreuses actions sociales et l’appui constant et régulier dont elle fait montre à l’égard de sénégalais, de manière générale, la Première Dame s’est en plus montrée très engagée sur le plan politique. Selon Ousmane Faye, « il faut que les membres de la mouvance présidentielle, surtout du département de Dakar, reconnaissent, à sa juste valeur, le travail acharné fourni par Marème Faye Sall. On l’a vue, avec le Ministre de l’Economie, Monsieur Amadou Ba, parcourir les communes et les localités pour battre campagne. Ces efforts, nous les avons tous appréciés à sa juste valeur. Nous décernons donc, une mention très honorable à la Première Dame pour qui son implication aura été d’un grand apport sur les résultats finaux ». En effet, poursuit Ousmane Faye, « si on avait la Première Dame à Pikine, je vous assure qu’on aurait glané un score de plus de 75% dans le département, tellement son implication a fini d’émouvoir les citoyens ».