Nord–Foire : Quand Cissé Lo et Abdoulaye Ndour célèbrent la victoire de Macky

Le Président Moustapha Cissé Lo a initié, ce week – end, une grande journée « déloo dioukeul » á la Cité Nord – Foire (Yoff, Dakar). Organisée en étroite complicité avec son frère de la mouvance présidentielle, le Ministre Conseiller Abdoulaye Ndour (ex-DAGE de la Présidence), la rencontre visait á remercier leurs militants et sympathisants qui ont massivement voté Macky lors du scrutin présidentiel du dimanche 24 Février 2019.

Le terrain de basket de la Cité Nord – Foire était très exiguë pour contenir tout ce beau monde venu prendre part á cette manifestation. Militants, sympathisants ou simples curieux ont pris d’assaut le lieu de rassemblement du jour où de mets succulents préparés, en cette circonstance, leur ont été servis en abondance. L’animation était á son comble. De loin, des tubes mythiques en hommage au Président de la République Macky Sall et au deux maîtres d’œuvre de l ‘évènement, fusent. La musique traditionnelle, le «Ngoyane», étai également de la partie.

Vers 18 heures, le Président Moustapha Cissé Lo et le Ministre Abdoulaye Ndour, accompagnés de hauts responsables de la coalition présidentielle au niveau local et/ou de simples invités, font irruption. Ils ont été acclamés par l’assistance, entièrement acquise, á leur cause. Dans son speech, le Président Cissé Lo s’est vivement félicité de la large contribution des habitants des Cités Nouvelles (Nord – Foire, Ouest – Foire, Diamalaye, Terminor, Cité Djily Mbaye, Cité BCEAO, etc.) pour la victoire de la coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar dans la Commune de Yoff. « La victoire du BBY dans la Commune de Yoff porte, essentiellement, notre empreinte. Nous sommes les principaux artisans de cette déculottée de l’opposition dans la Commune de Yoff. Nous avons beaucoup aidé á faire corser le score. Traditionnellement, l’Alliance Pour la République (APR) et ses alliés récoltaient 1300 voix au niveau des Cités Nouvelles, par exemple. Mais, grâce á l’engagement, l‘entregent de personnes comme le Ministre Abdoulaye Ndour et moi-même, nous sommes parvenus á engranger plus de 2.700 voix (soit le double). Nous avons réussi á anéantir ce bastion des Khalifistes (partisans de Khalife Sall).C’est ça la réalité. Que personne ne cherche pas nous « voler » de cette performance.»

Au terme de la rencontre très riche en couleurs, El Pistolero, coeur en fête, a bien gâté les femmes de la Commune de Yoff. Il a, ainsi, offert cinq cent Mille (500.000 F CFA) á l’association des femmes de Diamalaye et un million (1. 000. 000) aux femmes de Yoff. Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires qui promettent, á leur tour, de l’accompagner dans toutes ses entreprises du futur.

Ibrahima NGOM