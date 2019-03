Le fait qu’elle n’a point été en mesure de passer l’étape du parrainage a été, pour elle un plat indigeste. Seulement, Madame Aïssata Tall Sall se félicite d’avoir très vite pu dépasser cette déconvenue et opérer ce choix qui l’a menée à battre campagne pour le Président Macky Sall. Elle rappelle, tout de même, que son ambition de briguer les suffrages des Sénégalais n’avait rien de folklorique et qu’elle était réelle et légitime. D’ailleurs, le feu ne s’est pas complètement encore éteint et qu’il sera rallumé, si les conditions le permettent en 2024. C’est du moins ce qu’elle fait savoir dans le Grand Jury de ce dimanche, repris par Dakaractu, par rapport à cette ambition présidentielle non altérée. » Je prends option pour l’autre échéance. J’y croyais fortement. Être bloquée à l’étape du parrainage, cela m’a fait mal, mais j’ai très vite dépassé ça » dira-t-elle à ce propos, non sans dénoncer ce soubassement misogyne qu’on ne peut occulter dans son échec estimant que tout ce grand monde qui lui témoignait estime a reculé au moment de la parrainer.

Interpellée sur son choix plus ou moins surprenant d’aller soutenir l’adversaire pour ne pas dire l’ennemi, Aïssata Tall Sall se voudra ferme dans les réponses. »Je suis d’accord pour écouter tout le monde et surtout d’accord pour écouter ceux qui ne sont pas d’accord avec moi. La cohérence m’interpelle. Ceux qui ont invectivé, c’est de l’intolérance. Je n’ai jamais été pour la tabula rasa. Le fait de soutenir Macky Sall n’avait rien de contradictoire. Une fois que le conseil constitutionnel m’a recalée, a recalé Khalifa Sall, il me restait à choisir un candidat parmi les 5. Je ne suis dans aucune incohérence. Vous pensez que je n’étais pas consciente qu’en allant soutenir le Président Macky Sall je n’allais pas essuyer des critiques. J’en étais consciente.. (…) On n’a pas quitté le parti socialiste. Le parti nous a exclus. Ce qui nous oppose c’est qu’ils disent que le parti n’a pas de candidat. Nous avons été candidat jusqu’au bout. » Quant au terme du protocole d’accord avec le candidat Macky Sall, Aïssata Tall Sall choisira la fermeté. »Le terme de l’accord, c’est le Sénégal. Que les gens le croient c’est ça. Qu’ils ne le croient pas, je suis désolée pour eux ! »