Kédougou : La COJEM/Kédougou fête la victoire de Macky Sall

Ce samedi 2 mars 2019, Mme Awa Françoise Diallo, la coordinatrice régionale de la Convergence des Jeunes Mackyistes (COJEM/Kédougou) a mobilisé ses militants pour féliciter le président Macky Sall pour cette seconde victoire.

Ils sont nombreux ces militants de la COJEM, de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Kédougou à prendre d’assaut le domicile familial de Mme Awa Françoise Diallo pour exprimer leur joie suite à cette victoire du président Macky Sall. Toute la journée durant, ils ont communié, échangé et savouré les délices de cette victoire.

Prenant la parole, Mme Awa Françoise Diallo a tenu à remercier les militants pour leur brillante contribution à la réélection du président Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

« Nous sommes là pour là pour une bonne cause, fêter la victoire du président Macky Sall. Nous avons souffert durant cette campagne électorale mais Macky Sall a remporté la victoire. Cette victoire est destinée à tout le pays. Kédougou fait partie des régions qui ont enregistré les meilleurs scores. Nous ne pouvons pas payer tout ce beau monde qui s’est mobilisé pour la réélection de notre candidat. L’opposition a l’habitude de remporter les élections à Kédougou. Cette fois-ci, nous avons compris qu’il ne faut pas rater le train de l’émergence. Nous remercions ceux qui ont quitté Guirassy pour nous rejoindre. Le Président a remporté cette victoire. Certes, nous avons des problèmes d’eau, mais Macky a fait des pas pour régler définitivement cette lancinante question. Dans quelques jours, ce problème sera réglé. Le président a promis de donner un bus aux élèves du lycée Maciré Bâ de Kédougou, c’est sûr que cet engagement sera respecté. Le président a augmenté le nombre de bénéficiaires de bourses de sécurité familiale. Durant les cinq prochaines années, ce nombre sera revu à la hausse. La route Kédougou- Fongolimbi sera bitumée, la route Kédougou Salémata est en chantier. Je remercie les militants de Kédougou, Saraya et de Salémata qui ont cru au président Macky Sall et à sa réélection. Le PUDC va continuer. Aujourd’hui, comme nous avons réélu le président Macky Sall, Kédougou voudrait des postes de ministres, des postes de PCA, de Directeurs Généraux. Nous souhaitons également que PROMOVILLE intervienne dans la région de Kédougou. Nous demandons aux jeunes de s’orienter vers le secteur de la formation professionnelle. Il faudrait qu’ils acceptent de se faire former. Il faudrait également que les femmes puissent se formaliser en GIE »

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn