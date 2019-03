Il faut sauver Wade…Il a un grave problème d’argent

Abdoulaye Wade l’ancien président de la République a besoin urgemment d’argent. Les dépenses auxquelles il est confronté, nécessitent beaucoup d’argent. Et cette situation n’est pas un secret au sein de l’entourage du Vieux car des signes de galère plombent les relations entre le vieux et ses créanciers.

Wade a des dettes

Abdoulaye a une pension de près de 15 millions de FCFA. Mais cet argent est bloqué dans un compte géré par sa femme Viviane et sa fille Sindiely qui le considèrent comme l’héritage de la famille. Wade ne sait même pas où passe sa pension d’ancien chef de l’état. Tous ceux qui lui devaient de l’argent sont passés à la caisse mais en restituant l’argent à son fils Karim. Mais le vieux reste fauché et ses « amis » qui lui fournissaient de la liquidité ont déserté le parti libéral. Aujourd’hui Wade a besoin d’argent pour payer le personnel permanent du siège du PDS et faire face à certaines charges. Et les créanciers dont on tairait les noms et qui sont ses anciens partisans, ne cessent de le menacer.

Karim le fils indigne

Il a mis son père dans toutes les difficultés et aujourd’hui il abandonne le vieux seul devant toutes les charges. C’est le vieux qui paye le personnel du PDS, les charges fiscales de la permanence, le carburant, les réparations des véhicules, les locations de véhicules (il doit encore de l’argent à une grande société de location de voitures de luxe), l’électricité et l’eau du siège…Son fils ne fait rien et laisse le vieux de 93 ans gérer péniblement tout cela.