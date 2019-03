Dans “Les Grandes Gueules”, Thierry Ardisson est revenu sur l’incident entre Hapsatou Sy et Eric Zemmour.

En septembre dernier, sur le plateau des Terriens du dimanche, Eric Zemmour avait déclaré que le prénom d’Hapsatou était une “insulte à la France” et que ses parents “avaient eu tort de l’appeler par ce prénom”. Une séquence qui avait été coupée au montage pour des questions juridiques. Sauf que la chroniqueuse avait décidé de dévoiler la séquence filmée par sa maquilleuse, sur les réseaux sociaux. Un acte qui avait tendu les relations entre Hapsatou Sy et Thierry Ardisson. Depuis, la journaliste a quitté son poste de chroniqueuse de l’émission et revient régulièrement sur cette affaire dans les médias.

« Faire du buzz au détriment de sa chroniqueuse »

Il y a quelques jours, sur la radio Voltage, Hapsatou Sy a confié : « Ce qui m’a blessée, c’est l’attitude d’Ardisson qui ne m’a absolument pas soutenu et qui a laissé faire”. « Qu’on aille se poser la question d’abord de la loyauté de Thierry Ardisson qui laisse faire des choses contraires à la loi, mais qui accepte parce que ça peut faire du buzz au détriment de sa chroniqueuse », poursuivait-elle alors.

Invitée des Grandes Gueules, ce vendredi 1er mars, Thierry Ardisson riposte et dénonce “les techniques pour faire le buzz” de son ex-chroniqueuse. A l’appui, le magazine Management dont elle avait fait la couverture avec ce titre. « Elle a mis en pratique ce qu’elle racontait”. « Ce que je n’ai pas apprécié c’est qu’elle ait fait filmer la séquence par sa maquilleuse pour pouvoir l’utiliser. Alors que nous, on n’a pas pu la diffuser puisque c’était de l’incitation à la haine raciale de la part d’Éric Zemmour, » a expliqué Thierry Ardisson. « Quelqu’un qui me fait un coup comme ça, je n’ai pas envie de la voir toutes les semaines