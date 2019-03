Lors de la cérémonie officielle de la journée «délo dioukeul» (remerciements) qu’il a organisée, ce week – end, au Nord – Foire, l’honorable député et premier vice – président de l’Assemblée Nationale Moustapha Cissé Lo invite le Président Macky d’ouvrir davantage les yeux de s’être entouré de gens honnêtes pour pouvoir relever d’autres défis du futur. Il lui demande, par la même occasion, de prendre Abdoulaye Ndour (actuel Ministre Conseiller et ex-DAGE de la Présidence de la République) dans le nouvel attelage gouvernemental avec un portefeuille consistant : « Aujourd’hui, la victoire est acquise. Nous nous sommes donné corps et âme pour qu’elle soit possible. Des gens comme le Ministre Abdoulaye Ndour ont fait preuve de lucidité, de générosité et de clairvoyance pour renverser la tendance. C’est une valeur sure, une compétence avérée. Sur ce, je demande au Président de la République Macky Sall de l’intégrer dans le tout nouveau gouvernement qui s’annonce. Il mérite un poste ministériel avec un portefeuille consistant. M. Ndour croit en Macky. Son seul souci, c’est de l’aider á réussir sa mission. Il est également au service des populations de la Cité Nord – Foire et environs pour accompagner sa vision de la politique sociale.» El Pistolero, de renchérir : « Nous, nous sommes obnubilés par l’appât du gain. Le Président Macky doit travailler avec des gens honnêtes mais pas avec des tricheurs. Ces copinages, marchandages et autres roublardises ne doivent avoir leur place dans son entourage. Moi, j ai dépensé plus de 300 Millions F CFA dans la campagne présidentielle, rien que pour qu’il obtienne un second mandat. Je ne veux rien, je ne demande que la nomination d’Abdoulaye Ndour comme Ministre plein», a – t-il.

Ibrahima NGOM