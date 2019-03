Une grande partie de la presse ainsi que les réseaux sociaux ont souligné que Maimouna Kâne décédée vendredi à Paris, était la première femme nommée Ministre au Sénégal.

Il faut préciser que la première femme ministre c’est Caroline Diop Faye épouse de feu Demba Diop ancien député de Mbour et ministre, assassiné par Abdou Ndafakha Faye lors de violences politiques à Thiès le 3 février 1967, alors qu’il n’avait que 39 ans. Caroline Faye enseignante diplômée de l’école normale des jeunes filles et originaire de Foundiougne est la première femme député et ministre au Sénégal. Elle a été nommée ministre de l’action sociale le 15 mars 1978 par le Président Senghor. Elle est décédée le 29 juillet 1992. Ils étaient tous les deux enseignants. Demba Diop a donné son nom au mythique stade de Dakar et Caroline Faye à celui de Mbour.

Il faut rappeler que Maimouna Kane, magistrat de formation, a été nommée Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre chargée de la condition féminine, de la Condition humaine et de la Promotion humaine dans ce même gouvernement.

Maimouna Kane était Secrétaire d’État au même titre que feu François Bob, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Ly, Secrétaire d’Etat à la Primature, feu Serigne Lamine Diop, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Finances et des Affaires Economiques chargé du Budget, Robert Sagna, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale chargé de la Promotion Humaine, Cheikh Cissokho, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Développement Rural chargé des Eaux et Forêts.

Ils ont été rejoints le 9 avril 1979 par feu Momar Talla Cissé de Kaffrine, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Tourisme. Il est décédé alors qu’il était en fonction comme ministre du tourisme.

Mr Jacques Diouf, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Recherche Scientifique et Technique, devenu par la suite Directeur général de la FAO, et le 2 janvier 1980 par le syndicaliste Sogui Konaté, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé des Relations avec les Assemblées.

Il faut préciser qu’il y’a une différence entre le Secrétaire d’État et le Ministre. Le Secrétaire d’État vient après le Ministre sur le plan protocolaire. Il a moins de pouvoir que le ministre et a un cabinet restreint. Dans certains pays, (ce qui n’est pas le cas au Sénégal), le Secrétaire d’État ne siège en conseil des ministres que si l’ordre du jour comporte une question qui le concerne.

Maimouna Kâne a été promue ministre du Développement social dans le Gouvernement Niasse I formé le 5 avril 1983.

Samba Mangane journaliste.