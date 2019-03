Malick Wade Gueye remercie ceux qui ont voté pour Macky

Chers sénégalaises chers sénégalais, électeurs ayant voté pour son Excellence le président Macky SALL,

Vous venez de sauver le Sénégal peut être sans le savoir. Vous avez daigné confier votre confiance et tout vos espoirs par votre choix qui ne sera point vains, à un homme sérieux, juste, réceptif, digne et qui n’est point trompeur. Un homme qui n’a jamais abusé de notre estime, un homme qui a le Sénégal et les sénégalais au coeur. La victoire est belle et sans équivoque, et tout sénégalais de bonne foi peut en témoigner. Y a-t-il quelqu’un qui doute de la fiabilité des résultats? Je ne le pense pas. Son Excellence a bien travaillé durant son premier mandat et Dieu l’a récompensé ( YALLA DOU FAY AY WAXX BAYI AY DIEUF), le président Macky SALL est un homme d’actions efficace, serein, calme qui ne parle pas beaucoup comme ses adversaires où ennemis vaccinés à l’aiguille du phono. Maître Abdoulaye WADE l’avait témoigné.

Son sacerdoce, sa félicité, son honneur, son bonheur c’est l’émergence du Sénégal dans la Paix et la cohésion sociale; c’est pourquoi il ne cesse d’appeler au dialogue et à la concertation pour un Sénégal de paix. Aidons-le dans cette tâche qui doit être le combat de tous. Toujours sa parole et son coeur sont garants de l’engagement qu’il prend en chaque occasion dans les localités du pays où il se rend. Si ceux qui n’ont pas voté pour lui interrogent leur conscience, ils y trouveront de la matière à analyser et des leçons à tirer. Son Excellence le président Macky SALL a fait son devoir envers tous, il n’a rien à se reprocher. Nulle indiscrétion ne doit être commise soyez-en rassurés vous qui n’avez pas voté pour lui. Son Excellence le président Macky SALL est un homme juste, franc qui respecte les contrats de fidélité et de loyauté. Il n’a jamais trahi, ni trompé. Mais combien êtes vous à le tromper et voulant se justifier en arguant que vous l’avez sanctionné à cause d’un de ses proches qui s’est maladroitement exprimé ? Regardez-vous d’en face, vous verrez vous mêmes et vous jugerez de vos propres actes. J’ai eu honte quand j’ai vu les résultats de la Casamance et ceux de Touba la Sainte par rapport à tout le sacrifice consenti. » La reconnaissance serait plus douce si elle ne nous rappelait pas que nous avons eu besoin du bienfait ». (Eugène MARBEAU). Quand vous en aviez le plus besoin, le président Macky SALL a répondu. Quand il en avait plus besoin, vous lui avez tourné le dos sans raisons valables. Choisir un président de la république doit se reposer sur un bilan pour le candidat sortant et sur un programme pour un candidat qui veut être élu et sur aucune autre considération. Voila ce qui était juste, normal et pertinent. Mais Dieu est toujours du côté des justes et qu’il met toujours la VÉRITÉ au dessus du MENSONGE. Il est Juste ce Dieu qui existe bel et bien; croyons en Lui.

Si je ne m’adressais pas à vous qui n’avez pas voté pour le président Macky SALL et qui devez le faire, en rendant mon dernier soupir sans qu’on sache quelle douleur termina mes jours, je ne serai pas à l’aise dans ma tombe; Casamance, mes chers compatriotes, vous avez trahi le président Macky SALL et vous en êtes conscients. Pour le cas de Touba, son Excellence y a toujours perdu mais a toujours gagné le reste du Sénégal fort heureusement pour lui. Mais ce qui me fait un peu mal, c’est le fait qu’un Idrissa SECK avec son blasphème BAKKA OU MAKKA condamné par toute la Ouma Islamique gagne Touba la ville sainte de Khadim RASSOUL. Ç’aurait été Madické ou Issa SALL ou même SONKO, je serai plus à l’aise car ayant écho de ce que le saint homme a fait pour l’Islam et le Prophète Mahomet d’où le nom de KHADIM RASSOUL.

Aux aigris et ennemis jurés de son Excellence le président Macky SALL, capables de tous pour lui ôter le pouvoir, calmez en vous ce qui vous consume et vous aigrit encore; essuyez vos rancunes et rancoeurs du plus profond de vous, rétablissez votre santé par la foi; rendez à la volonté divine sa puissance et sa place dans l’accomplissement de la mission de chaque être humain sur terre. L’homme propose et Dieu dispose; soyons nous-mêmes, heureux de la volonté divine. Soyons de vrais croyants car être vrai croyant est encore un sort assez beau pour se féliciter d’une vie utile sur terre qui assurera le Paradis à l’au-delà. Félicitations à tous ceux qui ont voté pour le président Macky SALL et que Dieu guide le Sénégal vers des lendemains meilleurs. Amen.

Malick Wade GUEYE depuis l’Espagne.