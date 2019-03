Le village de Médina Pakane consumé par le feu

C’est l’émoi et la consternation à Médina Pakane. Ce village de la commune rurale de Bonconto est frappé par un violent incendie. Greniers de vivres, réserves de foin pour le bétail, cases, meubles, vêtements et autres, tout est parti en fumée. Les populations avaient du mal à arrêter le feu aidé par le vent violent qui souffle ces derniers temps dans cette partie du pays. D’ailleurs, dans ce village les puits seule source d’alimentation en eau, sont assez profonds et varient entre 30 et 45 mètres de profondeur. Après ce sinistre, le maire de la commune promet un soutien aux populations victimes. Les dégâts sont jugés importants et les habitants attendent impatiemment la main de l’État

ELHADJI MAEL COLY