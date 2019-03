La Cojer de Kaolack félicite Macky et expose ses doléances

La Cojer de Kaolack peut bel et bien jubiler pour avoir contribué à la large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la région naturelle du Saloum. Abdoulaye Diop coordonnateur départemental et la jeunesse kaolackoise réclament plus de réalisations et de responsabilités au président Macky Sall qui peut valablement briguer un deuxième mandat. Ils ont fait face à la presse pour évaluer l’élection présidentielle du 24 février.

Voici le communiqué à l’issue de leur face à face aux journalistes.

Texte liminaire Conférence de Presse de la Convergence des Jeunesses

Républicaines (COJER) du département de Kaolack

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Deux points essentiels motivent la rencontre de ce soir. Il s’agit de féliciter Son Excellence le Président Macky Sall pour sa brillante réélection et les doléances de la jeunesse républicaine de Kaolack.

La COJER départementale de Kaolack se félicite de la réélection, sans ambages, du Président Macky Sall au soir du 24 Février dernier avec un score fleuve de 58,27 % des voix soit 2554605.Ceci traduit l’attachement que les sénégalais, où qu’ils soient, portent sur lui et ses réalisations durant les 7 ans qu’il a passés à la tête du pays (durant tout son 1er mandat).

En réalité, le Président Macky Sall a beaucoup fait pour l’ensemble des départements du pays et de la Diaspora. Concernant notre chère région, nous, COJER départementale de Kaolack, remercions le Président pour

Je cite :

-Les routes : Fatick-Kaolack, Keur Waly Ndiaye -Sokone, Dingiraye-Poste Keur Ayib, le promoville dans la commune de Kaolack.

-Les Forages.

-Les pistes de production.

-Les villages électrifiés.

-La qualité des semences certifiées.

-Le renouvellement du matériel agricole.

-Les mutuelles de santé.

-Les bourses familiales.

-Les abris provisoires construits en dur.

-L’effectivité de l’assainissement de Kaolack (khakhoum par exemple).

-La centrale solaire à kahone.

-Le financement de la DER aux jeunes et aux femmes de Kaolack.

-Le relèvement du plateau médical de l’hôpital Régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.

-Le dragage du Port de Kaolack ,qui constitue un moyen solide pour booster l’économie et créer des emplois.

Toutes ces réalisations ont amené les kaolackois à aller massivement voter pour le candidat Macky Sall

pour la continuité du PSE, du PUMA, du PUDC …

Mesdames, Messieurs

Vous n’êtes pas sans savoir que le score enregistré lors de l’élection présidentielle est apprécié de tous

;On est passé de 57% à 70%.Donc, Kaolack a choisi le meilleur candidat et ce dernier a triomphé.

La COJER départementale se réjouit de cette victoire inédite mais le concours de la jeunesse ,en général et celle de la région de Kaolack en particulier , a été déterminant . C’est la raison pour laquelle nous, COJER départementale de Kaolack, invitons le Chef de l’Etat à faire plus confiance aux jeunes dans son 2éme mandat afin d’aller plus loin dans les réformes et les politiques publiques.

La COJER départementale de Kaolack demande solennellement au Président Macky Sall ,vu le travail accompli par la jeunesse ,lors de chaque élection, de bien vouloir confier des responsabilités aux jeunes républicains kaolackois dans l’attelage gouvernemental pour le bien de la région , du département et de la commune .

La COJER départementale de Kaolack appelle les partis politiques, les mouvements de soutien et les

personnes de volonté à venir renforcer davantage les rangs de la majorité présidentielle pour soutenir le Président Macky SALL dans ses programmes à venir.

Enfin, la COJER départementale de Kaolack, invite les jeunes sénégalais d’ici de la diaspora à ne pas répondre à l’appel au soulèvement ou à la destruction des biens publics lancé par les candidats malheureux.

La COJER départementale de Kaolack prône la non-violence au niveau des jeunes et c’est possible .

Vive la COJER !

Vive l’APR !

Vive le Président Macky Sall !

COJER DEPARTEMENTALE DE KAOLACK

Le Coordonnateur :Abdoulaye DIOP