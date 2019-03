Le réalisateur rwandais Joel Karekezigrâce à son long métrage « The mercy of de jungle » remporte l’Etalon d’or de Yennenga (plus prestigieuse récompense), lors de la 26eédition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui a refermé ses portes, ce samedi soir dans la capitale burkinabè

Le lauréat empoche la somme de dix millions de francs CFA en plus du trophée. Il succède ainsi au franco-sénégalais Alain Gomis qui a remporté l’édition de 2017.

La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui correspondait au cinquantenaire de la biennale, s’est déroulée du 23 février au 2 mars 2019 sous le thème central : «Mémoires et avenir des cinémas africains».

Le Rwanda a été le pays invité d’honneur de cette édition. Son président Paul Kagamé a assisté à la cérémonie de clôture du FESPACO 2019 aux côtés de ses homologues burkinabè Roch Marc Christian Kaboré et malien Ibrahim Boubacar Kéita.