Le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké remercie Idy pour apaiser le climat politique et fait pleurer Madické Niang. Touba a reçu hier Idrissa Seck et Madické Niang dans une ambiance pleine d’émotions et les candidats malheureux de la présidentielle semblent tourner la page. Et Madické a pleuré devant le Khalife qui magnifiait son amour pour Serigne Touba…Un geste du khalife qui apaise le climat politique tendu après la présidentielle.