Alors qu’on craignait des manifestations après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, un calme plat règne à Touba et Mbacké. Tout semble indiquer que les populations ont oublié déjà la présidentielle qui a vu le président Macky Sall rempiler pour un deuxième mandat avec plus de 58%. Du coté de l:opposition, on remarque la frustration et à la permanence de Rewmi, Ass Diagne, coordonnateur départemental, et quelques militants commentent la déclaration du juge Demba Kandji. Chacun y allait à cœur joie avec sa lecture des choses. Chez les partisans de Macky Sall, c’est la loi de l’omerta. Seul le chargé de mission à la présidence, Omar Ndiaye plus connu sous le sobriquet de Angloma, tente de sauver les meubles en improvisant une caravane pour jubiler à travers les rues de Mbacké. Les deux responsables politiques, à savoir le maire Abdou Mbacké Ndao et le Dg Gallo Bà, ne se sont pas manifestés pour la simple raison qu’ils sont en train de cogiter sur leur cuisante défaite dans leur centre de vote lors de la présidentielle. Une tentative chez eux pour recueillir quelques réactions a été vaine. Chez le Dg Gallo Bà, on nous fait comprendre que le maitre des lieux est retourné à Dakar alors que du côté du maire, on nous signale qu’il se reposait.

En tout état de cause, les populations de Touba et Mbacké ont voté massivement contre le président Macky Sall ce qui ne lui a pas empêché de gagner largement l’élection présidentielle avec un score fleuve devant ses adversaires.

Abdou Dia pour xibaaru.sn