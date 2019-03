Présidentielle…L’opposition doit accepter la volonté de DIEU

NANGOU NDOGALOU YALLA !!! Par Cissé Kane Ndao

La pire des épreuves que l’homme puisse vivre sans se rendre malheureusement compte qu’il brûle sa vie autant que son cœur se consume de rage et de dépit , c’est celle de ne pas accepter le choix de Dieu, quand IL désigne celui qui présidera au destin de ses compatriotes.

On ne peut en effet contraindre le Créateur à renoncer à son choix somme toute arbitraire, et les récriminations et autres protestations sont sans conséquence pour l’impétrant entre les mains de qui IL place une once de son pouvoir !

C’EST LE SÉNÉGAL QUI GAGNE !!!