Présidentielle…Le parti de la Réforme félicite Macky Sall

Le Parti de la Réforme (PR, membre de BBY) salue la réélection du Président de la République Macky Sall. Son Secrétaire Général, M. Amadou Dawa Diallo et Cie, après avoir adressé leurs vives félicitations au vainqueur du scrutin présidentiel du dimanche 24 Février 2019, lui exhorte, dans le même temps, à poursuivre la dynamique d’émergence enclenchée au grand bonheur du peuple sénégalais : «Le Parti de la Réforme félicite son candidat, le Président de la République Macky Sall pour sa brillante réélection avec un score historique de 58, 27% des suffrages valablement exprimés. Durant un bon bout de temps, nos jeunes, femmes, la conférence des leaders ont mis les bouchées doubles pour contribuer à une large victoire du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au niveau du département de Ranérou, nous avons réussi à engranger 90% des voix alors que nous avions tablé sur un score de 93%. Aujourd’hui, nous pensons que c’est le Sénégal qui gagne. Nous appelons au calme et à la sérénité car ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous désunit», lit-on dans le communiqué transmis à nos soins. Les réformistes, de dire à l’endroit des vaincus : «La Commission Nationale de Recensement des Votes(CNRV) vient de publier les résultats provisoires en donnant le Président Macky largement majoritaire. Ceux qui ne sont pas d’accord peuvent librement formuler leurs griefs. Les voies de droit sont là. Ils ne doivent envoyer des jeunes dans les rues pour semer le bordel. Ils doivent faire preuve de plus de retenue, du sens de la mesure et de la responsabilité», suggèrent-t-ils.