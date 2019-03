Cissé Lo : «En réélisant Macky, le peuple a su faire le distinguo entre le Bâtisseur et les hâbleurs…»

L’honorable député et, non moins, premier vice-président de l’Assemblée Nationale, réagit après la publication des résultats du scrutin présidentiel du 24 Février 2019 par la Commission Nationale de Recensement des Votes(CNRV). Le Président Moustapha Cissé Lo, puis que c’est de lui qu’il s’agit, s’est vivement félicité de ce nouveau bail de confiance signé entre son candidat Macky vainqueur et le peuple sénégalais souverain. A l’en croire: «Nous commencerons d’abord par féliciter et remercier le Président de la République Macky Sall pour sa brillante réélection au premier tour. Nous félicitons aussi le peuple sénégalais pour sa maturité et son sens de la responsabilité. Cette reconduction est le résultat de moult efforts consentis pour tirer le Sénégal vers l’émergence. Je dois dire qu’avec cette réélection du Président Sall, le peuple a su faire le distinguo entre le Bâtisseur et les hâbleurs», a laissé entendre le Président du Parlement de la CEDEAO. El Pistolero, de dire dans un air taquin : «Tout le monde sait qu’on ne peut pas truquer des élections au Sénégal. Nous sommes une démocratie majeure, enviée à travers l’Afrique et, partout, dans le monde. C’est faire preuve donc de très mauvaise que de chercher à redire sur ce qui vient de se passer. Je félicite les candidats perdants. Ils ne déméritent. Le seul hic, c’est qu’ils étaient en face d’un mastodonte de la politique qui s’appelle Macky Sall. Que les cinq(5) prochaines années ouvrent l’ère d’une paix sociale d’une prospérité partagée pour tous les citoyens sénégalais. Amen».