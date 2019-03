Papa Abdoulaye Seck : « Macky s’est appuyé sur un bilan élogieux et le PAPA2 »

A l’issue de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle de 2019 qui donnent Macky Sall vainqueur, Dakaractu a recueilli les impressions du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

« Je ne peux que me réjouir de cette brillante réélection. Le président Macky Sall a réussi à convaincre les Sénégalais. Il a démontré avec beaucoup de pertinence que le présent est meilleur que le passé et que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. Il s’est appuyé résolument sur un bilan élogieux et sur le PAP2. Il a montré que nous avons de très bonnes raisons de le laisser à la tête de l’Etat », s’est réjoui Pape Abdoulaye Seck.

« Mon souhait le plus ardent est que le travail se poursuive dans de bonnes conditions et que tous les Sénégalais puissent apporter une contribution », ajoute-t-il.

« En réalité, pour construire le développement économique et social de notre pays, il faut une mise en synergie de tous les moyens, de tous les efforts, de toutes les intelligences. La contribution de tout un chacun devrait être exigé. Il faut qu’on reste dans une dynamique de paix, dans une dynamique de progrès. C’est ce qui est important », renchérit M. Seck.

Selon le ministre et homme politique, « un président sortant a besoin d’une « boite à outils composée de son bilan et de sa vision ».

« Le bilan est très élogieux. Il est évident que tout n’a pas été fait mais beaucoup de choses ont été faites », dit-il encore, s’estimant « heureux d’avoir contribué à la réélection de ce grand patriote qui veut toujours faire plus et mieux ».

