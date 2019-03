Madické Niang à Touba pour remercier le khalife

Le candidat de la coalition Madické 2019, Maitre Madické Niang, est venu à Touba pour remercier le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il a profité du vendredi pour prier à la grande mosquée et ensuite rendre visite au khalife.

Dans son propos, Maitre Madické a parlé de son programme qu’il a bien expliqué aux sénégalais avant de dire sa satisfaction d’avoir parcouru le Sénégal et de découvrir les réalités du terrain. Le khalife lui a témoigné sa satisfaction et rappelé les relations étroites qu’ils entretiennent et l’estime qu’il lui voue. Enfin Serigne Mountakha a prié pour Madické et sa délégation.