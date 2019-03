Le choix du peuple

Tout d’abord, il faut féliciter le peuple sénégalais, dans toutes ses composantes, féliciter le Président Macky Sall pour sa brillante réélection qui a été un véritable plébiscite. La consigne est claire et peuple s’est prononcé en disant » laisser le Président Sall terminer en attendant d’y voir plus clair ». Telle est sa volonté, un véritable plébiscite. Nous l’avions annoncé dans une récente contribution pour souligner la force de frappe de la Coalition Benno Book Yakaar. Le Président Macky Sall a travaillé et il a eu ce qu’il mérite: le peuple l’a sanctionné positivement devant l’ensemble des observateurs nationaux et internationaux. j’invite l’opposition à faire preuve de faire play et de féliciter le vainqueur ne serait ce que pour honorer l’élégance républicaine. Au président Macky Sall, de faire encore plus preuve de grandeur, en inscrivant son quinquennat sous le signe de l’apaisement, du dialogue et de l’unité, toutes choses qui n’excluent pas la pluralité dans nos principes et dans nos orientations politiques. Le candidat Macky sall est devenu le Président de tous les sénégalais. Il doit avoir une lecture critique, rigoureuse des leçons de ce scrutin. il doit à travers cette évaluation fonder les décisions pertinentes qui vont jalonner les débuts de ce quinquennat. Il en a les moyens et il a les coudées franches pour relever les nombreux défis qui l’attendent dans l’unique et seul but de laisser à la postérité l’image d’un chef d’Etat bâtisseur qui a construit son pays en inscrivant son nom dans le panthéon de l’histoire.