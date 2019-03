Ansoumana DIONE invite l’opposition à accepter sa défaite.

Ansoumana DIONE, Leader de Jaamu Askan wi, le Serviteur du Peuple, invite l’opposition à accepter sa défaite, suite à la proclamation officielle des résultats provisoirs, par la Commission Nationale de Recensement des Votes. Aujourd’hui, il est clair que le Président Macky SALL a remporté, haut la main, cette élection présidentielle du 24 février 2019. D’ailleurs, c’est pourquoi le candidat le plus malheureux, Idrissa SECK, a déclaré qu’il ne déposera pas de recours au Conseil Constitutionnel. Alors, qu’est-ce qu’il attend pour féliciter le Président Macky SALL ? Qu’il se le tienne pour dit : le peuple sénégalais, pacifique et responsable, ne manifestera jamais contre une victoire certaine du candidat sortant, pour des personnalités à la recherche effrénée du pouvoir. Oui, ils ont tous lamentablement perdu, depuis fort longtemps et ils sont dans l’obligation de reconnaître maintenant leur défaite, notamment, pour la paix et la stabilité du pays. De toutes les façons, avec ces résultats, c’est toute une page de génération d’hommes politiques, qui se ferme, ouvrant ainsi le début d’une nouvelle ère politique, avec prochainement, de nouveaux dirigeants pour le Sénégal, après la fin de règne du Président Macky SALL. Mais, attention, rien n’est encore totalement joué puisqu’il reste l’étape d’Abuja à franchir, avec la requête d’Ansoumana DIONE,

auprès de la Cour de Justice de la CEDEAO, pouvant jusqu’ici annuler tout le processus électoral.

Rufisque, le 1er mars 2019,

Ansoumana DIONE, Jaamu Askan wi, le Serviteur du Peuple