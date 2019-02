Résultats…L’URD félicite Macky Sall et la coalition BBY

DECLARATION

L’Union pour le Renouveau Démocratique (Urd) vient, à l’instar de la communauté nationale et du reste du monde, de prendre connaissance des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 24 février 2019. Ces résultats qui donnent le président Macky Sall largement vainqueur avec 58, 27% des suffrages sont conformes à ses attentes et à la logique politique de ces dernières années où avec son programme et ses réalisations, le président Sall a occupé tout l’espace national et redonné à bien de nos compatriotes le goût de la politique et de l’effort national qui sont pour un peuple de puissants moteurs de mobilisation et de lutte pour le relèvement et le développement économique et social. C’est dire que le candidat Macky Sall a récolté les justes fruits de son engagement personnel pour son pays, ses compatriotes et leur progrès, à travers les politiques publiques qu’il a mises en place depuis son avènement historique, en 2012. Il a aussi bénéficié de la confiance d’une bonne partie des acteurs politiques et sociaux à travers notamment la large coalition qui l’a accompagné tout au long de ces dernières années et qui n’a cessé de s’élargir au fur et à mesure que par son action et son discours politique, le président Macky Sall renforçait son leadership national et la crédibilité de sa politique. Cette vaste union autour d’un homme est la traduction du génie politique des Sénégalais mais aussi la preuve qu’un leadership éclairé est la meilleure voie pour traduire les aspirations d’un peuple déterminé à marquer son temps, par les avancées auxquelles le soumettent les exigences de la vie et du progrès humain. Tout cela s’est traduit par la large mobilisation des électeurs avec un taux de participation historique, au-delà de 66%. L’Urd salue ce grand rassemblement d’hommes et de femmes autour de leur candidat. Elle se félicite de la part active que ses militants y ont prise dans toutes les régions du pays et leurs différentes fédérations de l’extérieur. Une part d’actions menées dans l’engagement et la discipline, conformément aux instructions du parti et au code de conduite de l’Alliance qui les ont toujours amenés à privilégier l’unité et l’action commune.

Le parti les engage à rester dans cette voie pour contribuer à renforcer l’alliance autour du président de la République et son gouvernement, pour les aider à réaliser les ambitions qu’ils ont pour le pays.

L’Urd félicite toutes les autres composantes de la Coalition. Elle rend hommage à tous ceux qui ont contribué auprès du candidat Macky Sall, à la conception et à la réalisation du programme de campagne. Elle pense ici en particulier aux leaders des partis de Benno et de la Grande Coalition. L’Urd note enfin l’efficace contribution de la directrice de campagne, madame Aminata Touré et son sens de l’organisation qui conditionne la bonne mise en ordre de bataille des troupes. Elle l’en félicite fortement et pour son engagement sans fards auprès du chef de l’Etat, engagement qui est le second après celui de 2012 et qui signe, pour la seconde fois, la victoire de son camp.

Fait à Dakar, le 28 février 2018

UNION POUR LE RENOUVEAU DEMOCRATIQUE

URD

234, rue 7 Bopp

DAKAR